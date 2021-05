Florin Călinescu e Nostradamus de la Românii au talent. Cum a prezis că Ana-Maria Mărgean va câștiga marele premiu

Florin Călinescu pare să aibă un fler aparte și recunoaște concurenții talentați. Cu mai multă experiență decât colegii lui din juriul Românii au Talent, celebrul om de televiziune pare să fi prevăzut marea câștigătoare a sezonului 11 din cel mai urmărit show de talente.

Ei bine, se poate! Florin Călinescu a dovedit de multe ori că nu menajează pe nimeni și nu s-a ferit niciodată să le spună concurenților verde în față ce crede despre ei.

De data aceasta, juratul Românii au Talent a avut de zis un lucru foarte important către Ana Maria Mărgean, micuța ventrilocă de 11 ani care a cucerit publicul și a plecat acasă cu 120.000 de euro, premiul cel mare.

Pentru că a trecut totuși ceva timp de atunci, cei de acasă ar putea să nu își amintească de cuvintele rostite de Florin Călinescu atunci când a văzut-o pentru prima oară pe scena Românii au Talent pe Ana Maria Mărgean.

El a spus că are senzația că deja a văzut câștigătorul ediției din al 11-lea sezon. Iată că omul de televiziune a dovedit că are atât de multă experiență încât să recunoască un talent adevărat, atunci când îl vede. I-a spus Anei Maria Mărgean că este foarte talentată și că este cel mai spectaculos număr pe care l-a văzut în emisiune.

Nu s-a rezumat la atât și a reiterat ideea, spunând că „micuța ventriloacă este sortită să câștige emisiunea, pentru că performanța ei este absolută”

Ei bine, că i-a fost sau nu gura aurită nu vom afla, însă cert este că micuța ventriloc a câștigat marea finală a Românii au Talent. În spatele unui număr de doar câteva minute se află, totuși, ani de zile de muncă și multă pasiune, dar și sacrificii.

Ana Maria Mărgean cântă de mică, iar părinții au încurajat-o și au trimis-o la lecții de canto. În pandemie, și-a descoperit pasiunea pentru arta pe care o practică acum: ventrilocie.

„Arta de a vorbi fără să îți miști buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube și am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciții de dicție și am evoluat.

Am început să confecționez păpuși din șosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizzie. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, a spus micuța.