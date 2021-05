Legătura secretă dintre Florin Călinescu și Neti Sandu. Puțini români știu asta despre ei VIDEO

Florin Călinescu și Neti Sandu sunt două din persoanele publice care dețin o carieră impresionantă. Aceștia sunt iubiți de români deja de ani buni. Care este legătura dintre cei doi? Puțini oameni știau acest detaliu care îi leagă.

Florin Călinescu este un actor excepțional, dar în ultimii ani a fost văzut mai mult în rolul de om de televiziune. Prezența acestuia a devenit extrem de plăcută la masa juriului emisiunii „Românii au talent”, iar fanii show-ului nici nu mai văd evoluția proiectului fără artist.

Pe de altă parte, Neti Sandu este și ea un personaj veritabil care ne aduce de zeci de ani horoscopul la Pro TV în fiecare dimineață. Românii o consideră una din emblemele trustului, iar în această poziție se află și colegul său de la meteo, Florin Busuioc.

În cadrul unui interviu așteptat bruneta a povestit totul despre începutul carierei sale la postul din Pache Protopopescu. Cel care i-a schimbat radical viața și i-a indicat acest drum a fost nimeni altul decât juratul de la show-ul de talente:

„Inainte fusesem la radio, la Pro FM, ma vazuse Florin Calinescu acolo. Dupa ce oamenii de la PRO TV au stat luni de zile sa gaseasca rubrici pentru matinal, Calinescu si-a adus aminte de ‘una care face singura horoscopul, are un cerc pe o foaie, vorbeste din stele, cautati-o’. Au dat de mine. Ce uluita am fost, m-au cautat, am dat proba si am luat.”

Detalii din cariera de astrolog