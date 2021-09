Dan Negru, dezvăluiri despre destrămarea trupei 5GANG. Ce susține că s-a întâmplat între artiști, când au luat decizia

Trupa 5GANG se desparte! Anunțul a fost făcut chiar de membrii formației celebre, în frunte cu vloggerul Selly. Decizia a fost luată de comun acord, așa cum a declarat Selly în mediul online. Celebrul Dan Negru, vedeta Antenei 1, rupe tăcerea despre destrămărea formației. Care a fost motivul real pentru care proiectul ajunge la sfârșit.

Vestea că 5GANG se destramă a luat prin surprindere pe toată lumea. De acest anunț fanii se temeau cel mai tare. Din păcate, unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale a ajuns la capăt de drum. Ultimul concert al formației va fi susținut în data de 19 septembrie, apoi fiecare o va lua pe drumul lui.

”Proiectul 5GANG va lua sfârșit la finalul acestui an. Ultimul concert îl vom avea pe 19 septembrie și ultimul mare proiect al nostru va fi filmul care va ieși în decembrie și pe care sper să îl vedeți cu toții. A fost un proiect senzațional pe care l-am făcut alături de niște prieteni extraordinari. Pentru noi a fost superb să vă avem alături, a fost superb să știm că am pornit din nimic și am reușit să construim treaba asta. Vă iubim pe toți, sunteți extraordinari și vreau să vă spun că ne vedem la film, în decembrie”, a mărturisit Selly pe scenă, în fața mulțimii.

Dan Negru, unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune din România, celebru pentru succesul show-urilor TV și pentru longevitatea lor, a avut o primă reacție la aflarea veștii că trupa 5GANG se destramă. Vedeta TV a dezvăluit că știa despre planurile membrilor formației, Selly, Mădălin, Gami și Dia. Cel care i-a povestit cu o mare relaxare totul a fost chiar Selly. Moderatorul A1 era la masă cu toți membrii formației 5GANG în momentul în care a aflat că se vor destrăma până la sfârșitul anului.

Dan Negru spune despre membrii 5GANG că sunt generația Z, care s-a născut cu smartphone și YouTube. Pe Selly, Mădălin, Gami și Dia, decizia nu i-a alarmat, așa cum ar fi pățit Negru, dacă era în locul lor. Acum, vremurile s-au schimbat.

„Andrei (Selly) mi-a povestit zilele astea cu o mare relaxare cum „5 Gang” se vor destrăma până la sfârșitul anului.

Eram la o masă cu toți ceilați din trupă, Mădălin,Dia și Gami.

Toți la fel de detașați și relaxați…

Ei sunt generația Z, nativii digitali.

Am fost in preajma unor trupe rock legendare când membrii lor s-au despărțit și am trăit cu unii frământările despărțirii.

Chinuri,emoții, melancolie, îngrijorări.

Eu însumi când primeam vreo ofertă de la vreo televiziune nu dormeam nopți la rând, frământându-mă.

Z sunt altfel ! Primii nativii digital.

S-au născut cu smartphone și YouTube.

Mobilitatea asta se vede in deciziile lor.

Scrolează viața ca pe un touchscreen.

Prognozele spun că nu vor avea o slujbă mai mult de 3 ani. Eu fac Revelionul de 21 la aceeași televiziune…

La masă l-am luat și pe Bogdan, băiatul meu.

Pentru el, Z e deja oldies…

Întodeauna, pentru fiecare generație, există o oră de plecare chiar dacă nu e întodeauna și o destinație…”, a scris Dan Negru pe Facebook.