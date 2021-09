Selly a făcut anunțul despre 5GANG de care toți fanii se temeau. Decizia vehementă a vedetei

Celebrul vlogger Selly a făcut un anunț total neașteptat despre trupa 5GANG. Vestea a fost dată chiar pe scenă. Fanii nu se așteptau la această decizie din partea membrilor celebrei trupe. Din păcate, este adevărat.

Andrei Șelaru, alias Selly, este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România. Are milioane de fani, proiecte peste proiecte, așa că nu prea mai are timp și de 5GANG. Drept urmare, vedeta a anunțat că trupa se desparte. Selly a făcut anunțul chiar pe scenă, alături de colegii săi de trupă. Ultimul concert îl vor susține în data de 19 septembrie, apoi fiecare o va lua pe drumul lui.

Recent, Selly și restul membrilor trupei 5GANG au făcut un anunț de care toți fanii se temeau. Celebrul vlogger a precizat că proiectul va lua sfârșit la finalul anului. Trupa de adolescenți are de susținut un concert în data de 19 septembrie, în București. Apoi în decembrie va fi lansată o nouă peliculă.

Trupa 5GANG se desparte! Decizia a fost luată de comun acord, așa cum a mărturisit și Selly în videoclipul de pe Youtube.

”Proiectul 5GANG va lua sfârșit la finalul acestui an. Ultimul concert îl vom avea pe 19 septembrie și ultimul mare proiect al nostru va fi filmul care va ieși în decembrie și pe care sper să îl vedeți cu toții. A fost un proiect senzațional pe care l-am făcut alături de niște prieteni extraordinari. Pentru noi a fost superb să vă avem alături, a fost superb să știm că am pornit din nimic și am reușit să construim treaba asta. Vă iubim pe toți, sunteți extraordinari și vreau să vă spun că ne vedem la film, în decembrie”, a dezvăluit Selly pe scenă, în fața mulțimii.

Membrii trupei 5GANG au explicat care este motivul pentru care grupul se destramă, după o frumoasă colaborare.

”Gândiți-vă că am început acum 4 ani de zile. Gami avea doar 14 ani, eu aveam 16 ani. Am crescut, am evoluat și ne dorim să facem și alte lucruri. Considerăm că am făcut tot ce se putea face cu proiectul ăsta, am doborât atâtea recorduri, am scos atâtea piese și chiar nu vrem să îl forțăm mai mult decât este cazul. Am făcut-o cât timp ne-am regăsit în treaba asta și cât timp ne-a venit natural. Acum poate o să mai scoatem una sau două piese, nu știm sigur, cu siguranță vom scoate filmul, însă cam atât. Nu vrem să facem ceva care să se simtă pentru noi artificial, doar de dragul banilor și al profitului. Nu ne mai regăsim atât de mult în genul ăsta de piese. Mădălin vrea să facă și el muzică serioasă”, a precizat Selly.