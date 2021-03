Dan Bittman, atac la Ludovic Orban: ”Mă minți în față!” Ce mesaj i-a transmis Dianei Șoșoacă VIDEO

Dan Bittman a revenit în centrul atenției mass-media, după ce a răbufnit la adresa lui Ludovic Orban. Ce părere are solistul de la Holograf despre măsurile și restricțiile din pandemie și ce mesaj i-a transmis controversatei avocate Diana Șoșoacă.

Cunoscut drept unul dintre cei mai vocali artiști din perioada pandemiei de coronavirus, Dan Bittman nu s-a dezis nici de această dată și a răbufnit la adresa premierului Ludovic Orban, invitat fiind în cadrul podcastului lui Gojira de pe Youtube. Solistul de la Holograf a vorbit despre restricțiile pe care autoritățile le-au impus în contextul pandemic traversat de România.

Cântărețul susține că i-au fost încălcate multe drepturi și libertăți cetățenești, motiv pentru care i-a adresat un mesaj unei alte prezențe vocale din peisajul mediatic românesc, avocata Diana Șoșoacă.

Faptul că ei nu au abuzat până acum, e altceva. Statul în casă, purtatul măștii etc sunt niște chestii care îți îngrădesc… Nu mă înțelegeți greșit. Ei pot să facă asta. Pot spune că ai covid și nu vrei să te tratezi. Au voie să intre peste tine în casă, dacă dai petrecere și să o închidă. Asta e povestea pe care o trăim.”, a declarat revoltat Dan Bittman în podcastul lui Gojira.

„Eu îmi spun oful pentru că nu mai suport, sunt șomer de 1 an de zile. Nu fac nimic, în martie 2020 a fost ultima cântare Holograf. Restul au fost fițe, așa. Ce fac, mă recalific? Aleg altă meserie? Până la urmă, despre ce vorbim? Acum, trăim o perioadă în care, dacă cineva vrea să intre peste tine să te ia pe sus, o poate face. Legal. Asta înseamnă starea de urgență sau alertă. Ți-au tăiat drepturi și libertăți. Să o întrebăm pe doamna Șoșoacă, că e avocat. Orice avocat îți poate explica la câte drepturi ai renunțat când ai spus ”Da” guvernelor.

Celebrul cântăreț susține că lumea se confruntă, momentan, cu cel mult o gripă severă, nicidecum o pandemie. Mai mult de atât, artistul a subliniat faptul că nu a instigat niciodată la nerespectarea legii, ci este revoltat de ideea de a-i fi încălcate drepturile în interesele unor afaceri care nu-l privesc.

Mesajul lui Dan Bittman pentru Ludovic Orban l-a lăsat fără cuvinte pe Gojira, gazda podcastului. Fostul jurat de la Antena 1 a făcut referire la o celebră fotografie din biroul fostului premier, din 2020, în care el și alți miniștri nu respectau regulile impuse de către autorități.

„Nu e pandemie, e o gripă nasoală sau ce vrei tu, dar pandemie nu e. Citesc că se vindecă mulți, iar alții mor. Deci nu e letal. Mai sunt oameni care mor din vina altora. Pe mine mă țineau în casă, am stat și am respectat, nu sunt împotriva legii și apoi văd românii cum vin acasă, de sărbători. Nu aveau timp nici să le ia datele. Nu au vrut să piardă Dispora, că veneau alegerile. Apoi plecau românii la muncă, în străinătate, în plină pandemie și eu stăteam în casă. Normal, doamna Merkel avea nevoie de forță de muncă și pe mine mă puneau să stau în casă.Hai să fim serioși, nu am instigat niciodată la nerespectarea legii.

Am zis nu mă lua de prost, Orbane, că eu nu am stat cu trabucul în gură la tine în birou și tu mă pui să port mască. Înseamnă că mă minți în față. Du-te acasă. Cei care au chefuit de ziua lui Orban trebuiau să plece acasă. Eu am ceva cu măsurile care încalcă drepturile mele și ale oamenilor, nu accept regulile disperate și aiurea, numai ca să se facă afaceri”, a mărturisit Dan Bittman, în cadrul vlogului ”Aproximativ Discuții cu Gojira” de pe Youtube.