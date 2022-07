Dan Bittman a făcut anunțul, după 2 ani de chin: „A început să se miște” (exclusiv)

Artistul Dan Bittman a făcut un anunț pentru fanii săi. Aflat într-o vacanță în Deltă, Dan Bittman a vorbit despre activitatea muzicală. Dan Bittman cântă acum doar cu trupa sa, Holograf, cu care revine în forță pe scenele din România, mai puțin în Capitală.

Dan Bittman a vorbit despre situația din muzică, după o perioadă în care concertele au lipsit cu desăvârșire. Artistul a mărturisit că a renunțat la proiectul solo și că acum merge la concerte alături de colegii săi.

Recent, Tino Furtună, clăparul formaţiei, spunea că între membrii formației există o frumoasă relație de prietenie.

„Orgoliul şi prostia creează mereu monştri, mai mici sau mai mari, care au darul de a strica prietenia. Se întâmplă mai peste tot şi nici noi nu am fost scutiţi de anumite ispite. Dar, ceea ce a fost diferit în trupa noastră e faptul că în afara laturei compozistice, a profesiunii de credinţă faţă de muzică, noi am avut şi avem până astăzi un atuu inegalabil: am fost, am rămas, suntem prieteni. Iar asta a contat enorm!

Eu, Edi Petroşel şi Dan Bittman suntem ingineri, de profesie. Edi Petroşel, spre exemplu, a terminat cu media peste zece. Şi asta fiindcă, în acele vremuri apuse, se dădeau şi 50 de sutimi pentru activitatea prestată în domeniul cultural”.