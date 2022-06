Cât costă o noapte de cazare în complexul lui Dan Bittman. Artistul face bani frumoși!

Cât costă o noapte de cazare în complexul lui Dan Bittman, situat în apropiere de București. Artistul face bani frumoși cu afacerea sa, care înregistrează un mare succes. Este vorba despre un parc de agrement în Sărulești, de la 49 pe Autostrada Soarelui, chiar lângă lacul Sulimanu, unde se pot face diverse activități.

Locația este una superbă, iar cei care iubesc natura și își doresc să se relaxeze. Pe lângă asta, cei care sunt interesați se pot bucura și de activități inedite, cum ar fi plimbările pe lac cu canoe. De asemenea, cei pasionați de paintball pot beenficia de un teren special amenajat pe care se organizează competiții, iar Dan Bittman spunea că ar vrea să amenajeze și un teren de beach volleyball.

În ce privește prețurile pentru o noapte de cazare, acestea sunt accesibile pentru orice buzunar. Conform unor declarații ale artistului, pentru o noapte de cazare poți plăti în jur de 150 de lei, până la 250 de lei pe noapte.

Solistul trupei Holograf spunea că ar vrea să înființeze și un club de karate pe malul lacului.

Artiștii din România încasează pentru un eveniment sume între 3.000 și 10.000 de euro, în funcţie de durata show-ului, dar și de notorietate. Trupa Holograf a reușit să se mențină în topul preferințelor. Ei au un onorariu substanțial pentru fiecare eveniment la care participă, dar și alte cerințe speciale.

„N-am câștigat din muzică cât am câștigat din activități adiacente. Am făcut la un moment dat niște case, am făcut televiziune mult, am făcut…Se câștiga foarte bine, dar din altele. Am câștigat și din muzică, că mă bate Dumnezeu dacă zic că nu”, a spus despre afacerile sale Dan Bittman.