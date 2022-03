Dan Bittman dezminte ultimul zvon apărut despre el. Adevărul, spus direct de vedetă EXCLUSIV

Dan Bittman a rămas cu un gust amar după cei doi ani de pandemie. El susține că nu a primit nici măcar un leu din partea statului român. „Nu am trăit din mila autorităților! Dar ce spun eu de bani? Nu am primit nici măcar un telefon, de la vreun parlamentar sau din partea oricui, de la vreun minister…”

Dan Bittman, în exclusivitate pentru Impact.ro, spune că a rămas cu un gust amar după cei doi ani de pandemie. Doi ani în care statul nu a mișcat un deget pentru artiștii liber profesioniști.

Liderul trupei „Holograf” admite că ultimii doi ani i-au zdruncinat nu doar cariera, ci și încrederea în stat și în cei care formează clasa politică actuală.

„În cei doi ani de pandemiei, când o vreme nu am mai avut voie nici măcar să-mi fac meseria, nu am primit nici măcar un leu ajutor din partea autorităților. Nu am trăit din mila autorităților! Dar ce spun eu de bani? Nu am primit nici măcar un telefon, de la vreun parlamentar sau din partea oricui. De la vreun minister. Un telefon prin care să fiu întrebat măcar cum am reușit să supraviețuiesc, să trec peste aceste luni, prelungite în ani, în care nu am putut să-mi fac meseria.

Mi-l amintesc pe domnul Iulian Bulai, membru al Camerei Deputaților, care s-a inflamat după prezența mea la Revelionul televiziunii publice dintre 2020 și 2021. Ei bine, acest tânăr deputat nu a știut altceva decât să facă declarații prin care să-și încânte șefii sau colegii de partid.

Nu m-a sunat niciodată să mă întrebe cum o duc sau alte lucruri de bun-simț. Problema e că sunt mulți alții ca Iulian Bulai, la diverse partide. Sunt mulți cei care mimează că fac ceva doar de dragul jocului. Am decis să nu mă mai lupt cu acest gen de oameni! România e genul de țară, după mine, în care nu ai timp să te plictisești.”, a sunat decizia amară a lui Dan Bittman.