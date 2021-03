Dan Bittman se revoltă împotriva restricțiilor. Ce a început să facă solistul de la Holograf

Solistul trupei Holograf nu se dă bătut cu una, cu două. Dan Bittamn a răbufnit înpotriva noilor restricții impuse românilor în pandemie, odată cu creșterea alarmantă a cazurilor de infectare cu noul coronavirus din ultima perioadă, în urma cărora au fost carantinare 129 de localități din România.

Celebrul cântăreț susține că cifrele „sunt umflate” și îndeamnă românii să nu trăiască, niciodată, cu teama în suflet. Nu doar atât, Dan Bittman se declară fanul medicului Flavia Groșan, cea care a tratat mii de pacienți de coronavirus după propria schemă de tratament medicamentos.

Sătul de restricțiile din pandemie, pe care le consideră absurde, fostul jurat de la X Factor România umblă pe stradă, fără mască, insistând pe faptul că oficialii țării vor să-i subjuge pe români.

„Acum e la 3 la mie, dar cifrele sunt umflate. Și nu suspectez, ci sunt sigur! Eu stau la aer, îi îndemn pe români să iasă și să se bucure de primăvară. Apropo de datele științifice, singura doamnă care reușește să facă un test științific la nivel național este doamna de la Oradea, Flavia Groșan. Am dovezi! Doamna are niște statistici ce pot fi verificate.

Eu le respect actualele legi, dar nu sunt bune! De un an de zile nu reușesc experții să facă un studiu ca lumea. De un an de zile încercăm să înțelegem specialiștii, nu mai am răbdare încă un an să se facă studii pe noi. Sunt într-o zonă agricolă a României, dar într-un județ cu incidență mică. Nu-i nimic științific din ce spun oficialitățile. Măsurile sunt luate ca românilor să le fie din ce în ce mai rău. Împotriva prostiei, nu pot sa conspiraționez.” a declarat Dan Bittman la Realitatea Plus.