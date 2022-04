Anamaria Prodan rupe tăcerea despre averea pe care Reghe trebuie să i-o dea. Sumele sunt halucinante: „Nu are de unde să aducă” EXCLUSIV

Anamaria Prodan nu crede că procesul său de divorț se va încheia prea curând. Cunoscutul impresar a declarat pentru impact.ro că deși are deplină încredere în decizia judecătorilor, se așteaptă la un parcurs destul de lung al confruntării juridice.

Update, 4 aprilie 2022, ora 15:10 – Potrivit informațiilor din emisiunea „La Măruță”, se pare că procesul s-a amânat iar, va fi un nou termen la care Anamaria Prodan și Reghecampf vor fi nevoiți să prezinte, în acest proces de divorț.

„În primul rând, nu se va termina astăzi această poveste. Va fi una lungă, a cărui durată nu o pot anticipa! Mă aștept la respectarea legii române, care spune foarte clar că jumătate din bunurile și rezultatele muncii comune din perioada în care am constituit un cuplu trebuie să ajungă la mine și la copilul nostru. El trebuie să dea jumătatea din ce a câștigat cât timp am fost împreună.

Nu știu dacă are în vedere acest lucru. Pe de altă parte, nu are, după mine, de unde să aducă tot ce a luat din casa noastră. Și mă refer și la bani, și la mobilă, și la alte lucruri”, a precizat Anamaria Prodan, în vârstă de 49 de ani.

Ea a admis că a discutat și cu Laurențiu Reghecampf, actualul ei soț, încă, despre anumite detalii legate de proces, dar nu a dorit să dezvăluie niciun fel de amănunte pe această temă.

Procesul de divorț dintre soții Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan a debutat în România la începutul lunii februarie, la Judecătoria Buftea, în absența celor doi. Însă, potrivit afirmațiilor impresarei, cei doi vor avea lucruri de împărțit nu doar în fața instanțelor românești:

Cunoscutul impresar din lumea fotbalului lasă să se înțeleagă că nu e doar vina lor pentru ceea ce li se întâmplă în prezent:

Una peste alta, Anamaria Prodan susține că nu regretă nimic din relația sa cu Laurențiu Reghecampf, care s-a oficializat în 2008, cu o singură mențiune notabilă.

„Nu regret căsnicia cu Laurențiu. Mi-a dăruit un copil și multe zile frumoase, cu excepția unui singur lucru. Ar fi trebuit să nu am încredere oarbă în el. Nu l-am controlat, nu am vorbit cu el atunci când poate ar fi trebuit și am ajuns unde am ajuns!”, adaugă ea.