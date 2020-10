Dacia și-a încercat norocul pe piața din Europa. Ce s-a întâmplat în septembrie i-a uimit pe toți!

Pe marile piețe auto din Europa, Dacia anunță creșteri. După Franța, urmează Germania și Italia, care arată creșteri cu două cifre, dar și o creștere puțin mai mică, dar totodată importantă, pe piața din Spania, grav afectat de pandemie în continuare.

Dacia și-a încercat norocul pe piața din Europa

În luna septembrie, în Germania, Dacia a înmatriculat 3,750 de unități, pe o piață care a crescut mult mai puțin, 8,4%, în felul acesta recuperând o parte din cota de piață pierdută în acest an din cauza crizei generate de pandemia de coronavirus.

Diferența față de mărcile competitoare rămâne semnificativă pe întreg anul, cu o scădere de 46,9% înregistrată de marca românească, pe o piață care a acumulat o pierdere de 25,5%, și care are, după trei trimestre, o singură marcă pe plus: Tesla cu plus 24,5%.

Dacia, creșteri pe piața din Italia

În septembrie, piața de autoturisme din Italia a crescut cu 7,5 procente, în condițiile în care doar o parte dintre mărcile existente au avut vânzări pe plus. Marca românească s-a numărat printre ele, cu un avans masiv, de 61,9%, în raport cu vânzările slabe din urmă cu un an.

Totalul de 7.022 de unități înmatriculate a ajutat la recuperarea parțială a cotei de piață, dar pe ansamblul întregii perioade, ianuarie – septembrie, scăderea mărcii românești rămâne una severă, peste media pieței: -42,63%, față de -33,72%.

Potrivit Profit.ro, Dacia a reușit să înmatriculeze 38.083 unități, aproximativ jumătate din cele 66.384, din perioada similară a anului trecut. În Italia, Dacia rămâne în top 10, atât cu Sandero, locul 5, cât și cu Duster, locul 8, respectiv, locurile 7 și 9, după 9 luni.

Creșteri și pe Piața din Spania

Se poate spune că situația Dacia este bună și în Spania, deși piața coboară din nou în luna septembrie, cu 13,5%. Din fericire, Dacia a reușit să rămână deasupra liniei de plutire și a încheiat luna a noua cu un nivel al înmatriculărilor mai mare cu 4,55% față de anul 2019.

Marca românească de autoturisme a avut un total de 3.059 de unități, mulțumită unei creșteri foarte bune a modelului Sandero, cu 39,38%, care a compensat scăderea abruptă a lui Duster (-43,95%), cu doar 574 unități înmatriculate. După 9 luni, Dacia are un declin de 38,9% în Spania, pe o piață care a scăzut cu 38,3%.

Înmatriculările de autoturisme în România

Potrivit sursei citate, în România înmatriculările de autoturisme au înregistrat o creștere spectaculoasă în luna septembrie a acestui an, față de aceeași perioadă a anului precedent, în care înmatriculările au scăzut drastic. Însă, piața auto nu și-a revenit deocamdată din criza generată de pandemia de coronavirus.