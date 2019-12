Dacia lansează mașina electrică la doar 15.000 de euro. Ce dotări va avea și cum va arăta de banii aceștia

Șefii Renault au decis să vândă în Europa versiunea adaptată a modelului Renault K-ZE. Scopul este simplu: pentru a putea face față limitărilor drastice care sunt impuse de către Comisia Europeană pentru constructorii auto.

Cel mai recent automobil electric Dacia urmează să fie lansat pe piață în viitorul apropiat. Autonomia acestuia este de 250 de km și va costa de 15.000 de euro, conform unor informații publicate de Automobilwoche, din Germania. Sursa citată susține că numele folosit de Dacia pentru acest model este diferit de K-ZE. Renault se bazează, de fapt, pe faptul că va reuși să vândă modelul la un preț de sub 10.000 de euro, preț care cuprinde subvențiile acordate de unele state europene. Olivier Murgues, șef Renaul Group, a susținut că limitele de CO2 impuse de Uniunea Europeană sunt „provocatoare”.

„În China, Ciy KZ-E se vinde cu aproximativ 8.000 de euro, echivalent în moneda locală, având dotări minime de siguranță, o baterie de 26,8 kWh și o viteză maximă de 105 km/h. Mașina pe care o va vinde Dacia sub marca proprie va fi produsă tot în China, alături de versiunea chineză. Modelul City K-ZE, care este produs în china și vândut sub marca Renault, are la origine platforma CMF-A a alianței și modelul cu benzină Kwid, dezvoltat și fabricat în India, pentru piața locală. El a fost adaptat și transformat pentru a deveni complet electric”

