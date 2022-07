Furtună verde în America. Cum explică specialiștii cerul verde ca celebrul Hulk

O furtună verde a avut loc în America. Cerul plin de nori a căpătat brusc o culoare nemaivăzută, în toiul unei furtuni puternice cu tunete, fulgere și grindină, care s-a înregistrat în statul american Dakota de Sud. Cerul a avut mai întâi o nuanță albastră, după care s-a schimbat brusc în verde. Cum explică specialiștii cerul verde ca celebrul Hulk.

O furtună așa cum nu s-a mai văzut până acum a avut loc în SUA, în statul Dakota de Sud, unde cerul s-a făcut deodată verde aprins. Meterorologii au o explicație pentru acest fenomen nemaivăzut.

Lumina de sub un front puternic de nori e albastră, iar în combinație cu lumina roșiatică a soarelui la apus, s-a transformat în acest verde spectaculos, exact ca culoarea lui Hulk.

Still not over how menacing this derecho looked over Siouxland today.#sdwx #weather #photography pic.twitter.com/dzNhMLTEwg

— Alex Resel 📸 (@aresel_) July 6, 2022