Cutremur puternic marți după-amiază. Unde s-a resimțit cel mai tare, anunțul venit de la INFP

Dacă ieri vorbeam de un cutremur de 6,4 grade, astăzi, conform INCDFP, a avut loc un alt cutremur puternic, iar specialiștii precizează unde s-a resimțit cel mai tare.

În cursul zilei de ieri, INCDFP anunța cutremur în zona Peninsulei Kamchatka, de 6,4 grade pe scara Richter, dar se pare că situația devine și mai tensionată.

Conform datelor specialiștilor, a avut loc un cutremur puternic marți după-amiază, și a fost înregistrat tot în apropiere de coasta de est a Penisnulei Kamchatka, la o adâncime de 35 de kilometri. Din datele colectate, acest nou seism a avut o magnitudine de 5,4 grade pe scara Richter:

„În ziua de 01 Octombrie 2024, la ora 13:11:53 (ora locală a României), s-a produs în OFF THE EAST COAST OF THE KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.4, la adâncimea de 35.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 69km E de Petropavlovsk-Kamchatsky”, anunță INCDFP.