Cutremur produs marți dimineață. Ce magnitudine a avut și unde a lovit

Un cutremur s-a produs marți dimineață, 1 octombrie 2024, a transmis Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Ce magnitudine a avut și unde a avut loc?

Cutremur înregistrat de INFP marți dimineață

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat pe internet că un cutremur s-a produs la ora 07:14:24 (ora locală a României). Seismul a fost înregistrat la granița dintre Grecia și Albania.

„În ziua de 01 Octombrie 2024, la ora 07:14:24 (ora locală a României), s-a produs în GREECE-ALBANIA BORDER REGION un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adâncimea de 10.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 64km V de Ioannina, 96km SE de Vlore”, potrivit INFP.

Cutremurele produse la granița Greciei cu Albania

Regiunea graniței dintre Grecia și Albania are o activitatea seismică intensă din cauza poziționării sale în zona de convergență dintre plăcile tectonice eurasiatică și africană. Această interacțiune tectonică produce tensiuni care se eliberează frecvent sub formă de cutremure. Grecia și Albania, două dintre cele mai seismice țări din Europa, sunt adesea afectate de cutremure cu magnitudini variate, iar regiunea de frontieră dintre ele nu face excepție.

Cauze geologice ale seismelor

Activitatea seismică din zona graniței Greciei cu Albania este rezultatul coliziunii dintre Placa Africană și Placa Eurasiatică. Placa Africană se deplasează încet spre nord, subducându-se sub Placa Eurasiatică. Această mișcare produce stres și fracturi în scoarța terestră, care se manifestă sub formă de cutremure. În plus, regiunea Balcanilor este o zonă foarte fragmentată din punct de vedere tectonic, cu numeroase falii active care contribuie la frecvența și intensitatea seismelor.

Istoricul cutremurelor în zonă

De-a lungul timpului, granița dintre Grecia și Albania a fost zguduită de numeroase cutremure de intensitate variabilă. Unul dintre cele mai notabile evenimente a fost cutremurul din 1967 în Albania, care a avut o magnitudine de 6,5 și a cauzat daune semnificative în ambele țări. De asemenea, cutremure mai recente, cu magnitudini în jur de 5,0 – 5,5, au fost resimțite în mod regulat de locuitorii regiunii.

În noiembrie 2019, Albania a fost lovită de unul dintre cele mai devastatoare cutremure din istoria sa modernă, cu o magnitudine de 6,4, care a afectat și zonele de frontieră cu Grecia. Acest seism a provocat pierderi de vieți omenești și daune majore infrastructurii, inclusiv prăbușiri de clădiri și distrugeri la nivelul drumurilor și podurilor.

Cutremurele frecvente din regiunea Grecia-Albania au un impact semnificativ asupra comunităților locale. Locuitorii sunt adesea expuși riscurilor seismice, iar casele și infrastructura din această zonă nu sunt întotdeauna suficient de rezistente pentru a face față unor seisme puternice. În plus, accesul la resurse și ajutor poate fi dificil în zonele montane și rurale, unde cutremurele pot declanșa alunecări de teren sau prăbușiri de drumuri.