Cutremur major pe 30 septembrie 2024. Unde s-a produs seismul de 6,4

În cursul acestei zile, conform înregistrărilor INCDFP, a avut loc un cutremur major, specialiștii precizând și unde s-a produs seismul de 6,4.

În jurul orei 15:21, ora locală, conform INCDFP, a avut loc un un cutremur major foarte aproape de coasta de este a peninsulei Kamchatka din Rusia. Din datele furnizate de specialiști, vorbim de un seism de 6,4 grade pe scara Richter, produs la o adâncime de 15.0 km:

„În ziua de 30 Septembrie 2024, la ora 15:21:59 (ora locală a României), s-a produs în NEAR THE EAST COAST OF THE KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA un cutremur puternic cu magnitudinea mb 6.4, la adâncimea de 15.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 65km E de Petropavlovsk-Kamchatsky”, precizează INCDFP.