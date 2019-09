Cutremur major în România. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Un cutremur s-a produs de curând în zona seismică Vrancea. Aceasta a avut loc în jurul orelor 08:30:57 și a avut magnitudinea de 3.8 pe scara Richter. Seismul a venit la scurt timp de la alt cutremur produs în cursul zilei de duminică. La ce adâncime s-a resimțit, care a fost epicentrul și care sunt consecințele?

Un nou cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea, în cursul zilei de azi, 11 septembrie. Acesta a trezit cetățenii din partea indicată a țării la orele 08:30. Magnitudinea sa a fost de 3,8 pe scara Richter și a venit cu puțin timp după cel din cursul zilei de duminică. Cel precedent a avut 3,2 magnitudine pe scara Richter și a avut loc tot în județul Vrancea. De asemenea, de curând, județul Buzău a fost și el cutremurat de un al seism cu magnitudinea de 4,1 magnitudine pe scara Richter, produs la 140 de kilometri adâncime.

Insitutul Național de cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului a transmis, vizavi de seismul produs pe data de 11 septembrie, următoarele: În ziua de 11/09/2019 la ora 08:30:48(ora României) s-a produs în Zona seismică Vrancea, județul Buzău un cutremur cu magnitudinea 2.3 pe scara Richter, la adâncimea de 138km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: Nehoiu(32km), Covasna(47km), Buzău(54km), Întorsura Buzăului(57km), Târgu Secuiesc(60km).

„Magnitudinea (M) unui cutremur este o marime adimensionala ce caracterizeaza energia eliberata in focarul unui cutremur sub forma de unde seismice Se determina, in mod uzual, pe scara Richter folosind inregistrarile diferitelor statii seismice. O alta practica este calculul magnitudinii din moment seismic, marime proportionala cu produsul dintre aria suprafetei de rupere si deplasarea medie pe falie. Scara de magnitudine este exponentiala: o crestere cu o unitate a magnitudinii corespunde cu o crestere de 30 de ori a energiei eliberate. De exemplu, pentru un cutremur de magnitudine 6.0 energia eliberata este de aproximativ 30 de ori mai mare decat la un cutremur de magnitudine 5.0, in timp ce la un cutremur de magnitudine 7.0 energia eliberata este de aproximativ 900 de ori (30 x 30) mai mare decat la un cutremur de magnitudine 5.0”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului