Curs BNR pentru 25 septembrie 2020. Moneda europeană ia avans în fața leului

Banca Națională a României va emite pentru ziua de astăzi, 25 septembrie, un nou curs de schimb. În ziua precedentă moneda europeană a luat un avans + 0.0081 Lei. De altfel și restul monedelor de curs valutar au avut o creștere în raport cu leul românesc.

Înfluența pandemiei asupra leului românesc

Leul românesc a pierdut teren față de euro în ultima lună și a atins un minim istoric de 4,86 lei pentru un euro pe 18 martie.

Această modifcare a venit pe fondul temerilor pieței asupra coronavirusului cu răspândire rapidă la nivel global și a impactului său asupra activității economice.

Leul și-a revenit oarecum după aceea, pe măsură ce Banca Centrală a intervenit pe piața valutară pentru a opri căderea.

La 3 aprilie, leul a încheiat ziua la 4,83 leu pentru un euro. Atfel s-a marcat o depreciere de 0,4% față de aceeași zi din martie. Mai mult, moneda a scăzut cu 1,6% de la an la an și cu 0,9% de la an la an.

Curs BNR pentru 25 septembrie 2020

Curs BNR pentru: Euro

1 Euro = 4,8750 Lei (crescut cu +0.0028 Lei)

Un euro a avut în cursul prezentat anterior valoarea de 4,8750 Lei, alături de o variație pozitivă de 0.0028 Lei.

Curs BNR pentru: Dolar

1 Dolar = 4,1874 Lei (scăzut cu – 0.0009 Lei)

Un dolar a avut în cursul precedent valoarea totală de Lei, alături de variația pozitivă de Lei.

Curs BNR pentru: Liră sterlină

1 Liră sterlină = 5,3319 Lei (crescut cu + 0.001 Lei)

O liră sterlină a avut în cursul anterior valoarea de 5,3319 Lei, alături de variația pozitivă de 0.001 Lei.

Moneda europeană ia avans în fața leului

Leul s-a slăbit de la începutul lunii februarie, când Parlamentul a demis guvernul minoritar de trei luni al premierului Ludovic Orban, într-un vot de încredere.

Moneda a fost lovită în continuare de vânzarea bruscă a activelor riscante.

Cauza a fost panica provocată de coronavirus și a temerilor tot mai mari cu privire la impactul pandemiei asupra economiei reale și a sistemului financiar.

Pe măsură ce lucrurile au stagnat, leul este văzut slăbind și mai departe, cu deficitele fiscale și de cont curent în creștere ale țării continuând să exercite o presiune descendentă.

Paneliștii FocusEconomics proiectează că leul, până la sfârșitul anului 2020, va ajunge la 4,98 lei pentru un euro, iar pentru anul 2021 la 5,02 lei pentru un euro.

Indicele ROBOR stabilit de Banca Națională a României

Conform datelor oficiale publicate de BNR, Indicele ROBOR a crescut față de ziua anterioară, după cum urmează: