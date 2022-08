Cuplu nou în showbizul românesc. Cine este noul iubit al lui Alice Peneacă

În urmă cu aproximativ șapte ani de zile, presa românească scria cu litere mari despre căsătoria fotomodelului Alice Peneacă cu milionarul Bobby Păunescu. Destinul a decis, în cele din urmă, să îi despartă pe cei doi, fiecare urmându-și cursul vieții cu propriile lecții învățate. La scurt timp după partaj, regizorul și-a găsit o nouă parteneră. A durat mai mult timp până ce Alice Peneacă a decis să se afișeze alături de un alt bărbat. Acum s-a aflat cine este noul iubit al lui Alice Peneacă.

În anul 2015, Alice Peneacă era una dintre cele mai de succes fotomodele din România. Atunci avea deja bifate multe apariții importante, pe coperți celebre. Tânăra a reprezentat la un moment dat și imaginea companiei Guess, în cadrul unei colecții de lenjerie intimă, care a fost lansată în toamna anului 2015.

Ulterior, Alice Peneacă a devenit subiect de primă pagină, prin prisma relației pe care o avea cu celebrul regizor Bobby Păunescu. Relația dintre cele două celebrități s-a concretizat, la scurt timp, într-o căsătorie. Din păcate, mariajul nu a durat foarte mult timp, fotomodelul și controversatul milionar alegând să urmeze drumuri separate în viață.

„Suntem separați de mai bine de un an și jumătate, însă pe data de 10 decembrie a avut loc divorțul. Am divorțat la tribunal. A fost și el de acord cu divorțul. Nu am niciun regret, este o experiență din care am învățat foarte multe lucruri. Sper ca pe viitor să iau decizii mai bune!

Nu există prietenie, însă există respect, din partea mea. Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție. Am ales să depun actele întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață”, relata Alice Peneacă, în perioada divorțului de Bobby Păunescu.