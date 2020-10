Alice Peneacă, alături de iubitul necunoscut. Cum a apărut în centrul Bucureștiului

În urmă cu cinci ani, presa românească scria cu litere mari despre căsătoria fotomodelului Alice Peneacă și Bobby Păunescu. Ulterior au divorțat, Bobby Păunescu și-a găsit o nouă iubită, iar Alice Peneacă și-a văzut de carieră.

Alice Peneacă, în 2015, era unul din cele mai de succes fotomodele românce, cu multe apariții pe coperți celebre. La un moment dat a fost chiar imaginea celor de la Guess pentru colecția de lenejerie intimă din toamna lui 2015. A venit momentul căsătoriei de cinci stele cu celebrul regizor român, Bobby Păunescu. Din păcate relația nu a durat foarte mult, cei doi divorțând în 2018. După acest moment Alice a vorbit despre motivele divorțului și de ce fiecare a ales să meargă pe alt drum.

”Suntem separați de mai bine de un an și jumătate, însă pe data de 10 decembrie a avut loc divorțul. Am divorțat la tribunal, a fost și el de acord cu divorțul. Nu am niciun regret, este o experiență din care am învățat foarte multe lucruri și sper ca pe viitor să iau decizii mai bune!

Nu există prietenie, însă există respect, din partea mea. Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție, însă am ales să depun actele, întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine. Pe de-o parte nepotrivire de caracter, pe de altă parte am realizat că dragostea de sine este mult mai importantă! ”, povestea Alice Peneacă.