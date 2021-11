Cumnata Andrei Măruță a slăbit 30 de kg. Aurora s-a transformat spectaculos!

Fratele Andrei Măruță, Săndel, este căsătorit cu Aurora. Cumnata Andrei a luat o decizie care i-a schimbat viața total. Ea s-a transformat spectaculos după ce a dat jos 30 de kilograme.

Aurora și Săndel trec printr-o perioadă foarte bună a vieții. Recent, cei doi s-au mutat în casă nouă. Ei au renunțat la viața din Câmpia Turzii și s-au mutat la Sibiu. Aurora, cumnata Andrei Măruță, a povestit la Teo Show cum a reușit să scape de 30 de kilograme. Ea și soțul ei au vorbit și despre noua locuință, care este mai aproape de Capitală, iar așa ajungând mai repede la emisiuni, fără să piardă atât de mult timp pe drum.

Aurora, cumnata Andrei Măruță, mai spus ”Teo Show„ și cum a reușit să scape de cele 30 de kilograme. Cumnata Andrei a apelat la operația de micșorare a stomacului, iar în numai un an a slăbit zeci de kilograme. Aurora este mulțumită de alegerea făcută, iar înainte de a merge la operație, s-a sfătuit și cu Minodora, cea care a reușit să ajungă de la 100 de kilograme la 60 de kilograme, în doi ani.

Aurora Mihai s-a decis să își schimbe modul de viață, atunci când a observat că trecea de 90 de kilograme. Acum, de la 100 cm în talie, a ajuns la 70 cm în talie.

„Se vede schimbarea. Am reușit, am făcut-o și pe asta. Când am văzut că am trecut de 90 de kilograme, am zis că nu se mai poate. Am slăbit 30 de kilograme într-un an. La început mi-a fost frică. (…) Cu toți care s-au operat din showbiz eu am vorbit. Mie nu mi s-a întâmplat nimic rău și recomand la toată lumea.

Eu nu plimbasem cu bicicleta de 20 de ani și acum pot. Îmi iau tricouri S acum. De la XXXL, acum port S. Mănânc ce mâncam înainte, dar puțin. (…) Nu doare nimic. Stai două zile în spitale și ai trei puncte pe burtă”, a povestit artista.