Andra, ce veste tristă. Anunțul crunt făcut de fratele Săndel

Veste tristă pentru Andra. Fratele ei, Săndel Mihai, a făcut anunţul crunt. Nimeni nu scapă, se pare, de acest virus nemilos.

Coronovirusul nu iartă pe nimeni. Săndel Mihai a făcut anunţul crunt. Fratele Andrei şi soţia acestuia, Aurora, au fost infectaţi cu SARS-COVID-2. Ceea ce i-a îngrijorat pe cei doi este faptul că interpretul de muzică populară suferă de astm bronşic.

Deşi au avut grijă mereu şi au respectat regulile de igienă, se pare că cei doi s-au infectat cu noul COVID-19 pe platourile de filmare pentru emisiunea de Revelion. E clar, lista artiştilor confirmaţi pozitiv cu temutul virus creşte. Legat de simptomele avute de cei doi, acestea au fost unele uşoare, din fericire.

”Ne simțim bine, mie mi-a dispărut mirosul și gustul. Alte simptome nu am avut, nici febră, absolut nimic. În schimb, Săndel a făcut puțină temperatură. În București l-am luat, nu pot să zic că de la fimări, că noi am fost și pe la mall, la shopping.

Pentru noi a fost puțin șocant, nu pentru mine cât pentru Săndel, pentru că are astm bronșic și tot ne-am ferit, am auzit și avertizările. Noi n-am fost la socrii, la părinții noștri. Nu ne-am vizitat aproape tot anul. Foarte rar s-a întâmplat, și de la distanță, protejați, și uite că am luat virusul la București”, a declarat Aurora Mihai pentru, conform Starpopular.ro.