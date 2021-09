Cum va face Anda Adam sute de mii de euro. Ce propunere financiară babană a primit înainte de pandemie

Anda Adam este hotărâtă să facă bani mulți, acum că noua ei afacere a înflorit. Este vorba despre implicarea în afaceri imobiliare, industrie în care activează, se pare, încă dinainte de pandemie.

Artista este trup și suflet pe șantier, convinsă că astfel va face bani și considerând că banii pe care îi poți face din YouTube, spre exemplu, sunt puțin în comparație cu imobiliarele. Și așa, Anda Adam a ajuns să fie șefă de șantier, la 41 de ani. De altfel, aceasta a reușit chiar să facă bani frumoși în pandemie, când alți artiști o duceau foarte greu cu banii, din cauza lipsei evenimentelor.

Anda Adam a investit în afaceri imobiliare, iar acum culege roadele. Artista construiește și vinde vile la marginea Bucureștiului, astfel că sumele care îi intră în conturi nu sunt mici. O vilă în zona Pipera Tunari, acolo unde Anda Adam construiește case, pornește de la peste 130.000 de euro.

”Din YouTube faci 300, 500 de euro, ok, 2000. Eu am piese la care am investit 10.000 de euro. Am avut oportunitatea să-mi încep o afacere înainte să intrăm în pandemie. Sunt dezvoltator, fac case în zona Pipera-Tunari”, a dezvăluit artista, la Antena Stars.