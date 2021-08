Cum împart averea Anda Adam și soțul său. S-au stabilit toate detaliile, cu câți bani rămâne vedeta

Anda Adam și soțul său și-au spus adio definitiv. Cum urmează să împartă averea după despărțire? Cei doi au stabilit deja toate detaliile în această privință. Cu ce vor rămâne foștii parteneri? Fanii sunt surprinși de atitudinea lor.

Anda Adam și fostul soț au stabilit detaliile în privința divorțului. Cei doi au decis să-și spună oficial adio. Deși unii abia așteptau scandalul, aceștia au hotărât să-și spele hainele în familie și să păstreze toate amănuntele între patru ochi.

Cei doi au decis să se despartă după șase ani de când au spus DA în fața ofițerului stării civile după ce încă din 2020 se zvonea acest lucru. Artista nu a stat prea mult pe gânduri și a găsit un alt bărbat care să o facă fericită, iar acum iubește cu patos un om de afaceri din Cluj.

Cei doi foști parteneri urmează să împartă totul în mod egal, inclusiv afacerea imobiliară despre care Anda spunea că i-a fost de mare ajutor în perioada crizei sanitare, conform spynews.ro.

Firma va rămâne în continuare pe numele amândurora. Fanii blondinei apreciază enorm termenii frumoși și discreți în care au ales să-și spună adio. Chiar fostul soț al concurentei de la ‘Bravo, ai stil’ a mărturisit că întotdeauna va rămâne mama fetiței sale și pentru asta trebuie să aibă grijă împreună de educația și creșterea micuței.

Tatăl copilului artistei a făcut o singură declarație despre despărțire pentru a confirma finele relației. De-a lungul timpului au mai existat zvonuri care arătau că cei doi au un mariaj deficitar.

‘Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu.

Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Iar Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește.

Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline’

Sorin Niculescu, fostul soț al Andei Adam (Sursa: Antena Stars)