Cum o strigă oamenii pe stradă pe Doinița Oancea și acum: „E foarte drăguț, nu îmi displace” EXCLUSIV

Doinița Oancea este una dintre cele mai iubite actrițe din România. Timp de mulți ani, aceasta i-a dat viață personajului Minodora Potcovaru, iar fanii încă își amintesc cu drag replicile din telenovele ca „Inimă de țigan”. Vedeta ne-a mărturisit ce părere are despre acest lucru.

Doinița Oancea, dezvăluiri despre proiectul care a consacrat-o

Doinița Oancea ne-a oferit un interviu în exclusivitate pentru Impact.ro. Vedeta a vorbit despre proiectele în care a fost implicată, dar și despre succesul pe care îl au personajele din „Inimă de țigan” pe Tik Tok. Mai mult, aceasta a oferit detalii și despre viața personală și proiectele sale.

Te așteptai ca proiectul „Inimă de țigan” să se bucure de atât de mult succes?

Doinița Oancea: Nu știu dacă mă așteptam să aibă atât de mult succes și peste ani de zile. Ce pot să spun este că de 14-15 ani, oamenii nu au uitat nicio secundă de aceste proiecte. Mă bucur că am fost implicată.

Crezi că ar avea parte de succes un proiect de același gen realizat în zilele noastre?

Doinița Oancea: Dacă proiectul respectiv (n.r. Inimă de țigan) ar merge mai departe cu o continuare, da, cred că ar avea succes. Însă, dacă s-ar face un proiect similar, nu cred că ar avea același succes.

Replicile personajelor sunt mereu reluate pe Tik Tok. Ce părere ai despre acest lucru?

Doinița Oancea: Mi se pare foarte drăguț. Putem să fim asemănați cu un serial de succes de peste hotare, care poate o să aibă succes și peste zeci de ani.

Ce ți s-a părut cel mai greu la acest proiect?

Doinița Oancea: Pentru mine a fost greu începutul, veneam din altă zonă, era ceva nou, nu aveam încredere în mine la momentul respectiv. Una peste alta, îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. Totuși, dacă vorbești cu un om de pe stradă și îl pui să muncească 13-14 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, nu știu dacă o să i se pară ușor. Volumul de muncă a fost foarte mare. În 4 ani am avut ocazia să caut tot felul de emoții, nu este deloc ușor. Actorul se joacă cu sentimentele, Minodora era un personaj care a trecut prin tot felul de situații, iar stările respective te pot afecta la un moment dat. Nu a fost floare la ureche.

Cum te-a schimbat Minodora, personajul jucat de tine?

Doinița Oancea: Sunt sigură că am luat multe lucruri de la ea, dar și ea de la mine. S-a întâmplat să semănăm destul de mult.

Te confundă lumea pe stradă cu personajul?

Doinița Oancea: Oamenii mă știu și le place să mă strige după numele personajului: „Uite, e Doinița! Hei, Minodoro!” (râde). E foarte drăguț din punct meu de vedere, nu îmi displace. Oamenii au rămas în minte cu un personaj pe care l-am interpretat, e un lucru extraordinar.

Carmen Tănase povestea că se folosește de vocea Flăcăricăi pentru a scăpa din anumite situații. Ți s-a întâmplat același lucru?

Doinița Oancea: Nu, eu i-am dat vocea Minodorei, nu am încercat să fac altfel. Am împrumutat niște priviri și gesturi. Le folosesc pe ale mele, așa că oamenii când le văd poate că le asociază direct.

Te-ai bucurat de foarte mult succes de-a lungul anilor. Ai simțit că există vreodată o presiune cu privire la viața ta personală?

Doinița Oancea: Sunt oamenii care mă întreabă când mă căsătoresc și când vreau să fac copii. Acestea au devenit întrebări pe care oamenii le pun pur și simplu, atunci când poate nu au altceva ce vor să te întrebe. Nu pot să zic că m-am simțit presată.

Cum ți-ai făcut cont pe Tik Tok?

Doinița Oancea: Mi-am făcut cont pe respectiva platformă cu mult înainte de a devenit TikTok, se numea altfel. Practic, avea același principiu, cu o piesă în spatele videoclip-ului. Nu prea o foloseam, dar nici la acest moment nu folosesc aplicația într-un mod extrem. Depinde de starea pe care o am, dar îmi place, este o platformă de divertisment dacă știi la ce să te uiți.

Ai vorbit de curând de regrete, de faptul că ți-ai dori un prichindel…

Doinița Oancea: Am zis că nu am niciun fel de regrete, dar dacă ar fi să am, acesta ar putea să fie unul. Nu regret nimic, dacă aș putea să dau lucrurile înapoi, aș face totul în aceeași manieră. Mie îmi plac copiii foarte mult, lucrez cu ei de ani de zile. Mă simt foarte bine în preajma lor, dar și ei în preajma mea.

Ești pregătită în acest moment din punct de vedere mental pentru a deveni mămică?

Doinița Oancea: Da, cred că da. Eu tot timpul am avut un set de lucruri la care mă gândesc, la anumite valori. Am considerat că un copil trebuie să vină în cadrul unei familii bine consolidate. Depinde de ce ești capabil să îi oferi unui copil, nu vorbim doar de lucruri materiale aici. Un copil are nevoie de atenție și multă iubire, trebuie să te implici 300%.

Ce le pregătești fanilor? Ce ne poți spune despre proiectele tale?

Doinița Oancea: Am o școală și țin cursuri de actorie cu micuți între 5 și 17 ani. Am anunțat ieri că vreau să mai am 3 grupe, momentan pe acest proiect mă axez. O să mai urmeze ceva, ce sper că o să îi bucure pe toți, dar nu pot să vorbesc acum despre acest lucru.

Te-ai vedea participând într-un reality show?

Doinița Oancea: Depinde foarte tare și de starea pe care o am în momentul în care sunt întrebată. Au mai fost momente în care am refuzat proiecte, iar apoi am fost sunată și am acceptat, am vrut să încerc. La mine nu se știe niciodată.