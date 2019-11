Cum trăiește Elena Udrea în România, după ce s-a întors din Costa Rica. Ce spune despre Alina Bica

Elena Udrea a revenit la vechile obiceiuri: se bucură de timpul petrecut cu soțul său, dar mai ales de fiica de care a stat departe atunci când a trebuit să plătească pentru infracțiunea înfăptuită. Cum arată viața sa și ce face acum aceasta?

Elena Udrea se bucură de libertate și este foarte preocupată de treburile gospodărești. Fostul ministru a fost surprins de către fotoreporterii click.ro în timp ce își făcea cumpărăturile pentru casă. Fosta politiciană era îmbrăcată foarte lejer cu: o pereche de blugi, cizme roșii, o vestă din blană și o poșetă de 5.000 de euro ca accesoriu. Amintim că Elena Udra a plecat în Costa Rica la începutul anului 2018, moment în care i se aduceau acuzații grave în dosarul Gala Bute, dosar în care se afla și Alina Bica.

Ambele au fost astfel arestate în luna octombrie a lui 2018, după ce au primit în țară condamnări definitive. Elena Udrea a primit șase ani în dosarul Gala Bute și Alina Bica a primit patru ani în dosarul în care a fost judecată alături de Adriean Videanu. Cele două au fost eliberate, așa că Udrea a reveit în țara natală în luna iulie a anului curent, procesul reluându-se.

Elena Udrea a povestit de nenumărate ori despre condițiile grele în care a fost nevoită să trăiască alături de Alina Bica. De asemenea, a susțiut că le-a fost amndurora mai ușor să treacă peste tot greul pentru că erau împreună.

„Am stat cu Alina Bica, am împărțit două luni același pat. Dar poate că e mai bine pentru că, fiind împreună, am trecut mai ușor peste acest moment. Acolo am încercat tot ce se putea juridic, dar soluția a venit din România. Acum ne bucurăm că am ieșit. Situația mea nu este una în care să pot spune anumite lucruri”

Elena Udrea