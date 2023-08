Cum ține Gabriela Cristea flacăra relației aprinsă. Ce face cu Tavi Clonda „măcar o dată pe lună”: „Escapade romantice ca pe vremuri” VIDEO EXCLUSIV

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au devenit soț și soție în urmă cu 8 ani, când au semnat actele la Starea Civilă, nunta fiind celebrată 4 ani mai târziu. Și-au dorit o familie numeroasă și au dus o adevărată luptă pentru a deveni părinți. Cuplul are două fetițe adorabile, Victoria și Iris, de care se ocupă îndeaproape.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatoarea TV ne-a mărturisit că își permit câte o escapadă romantică lunar, lăsând fetele în grija bunicii paterne. Vedeta TV are o relație strânsă cu mama lui Tavi Clonda, căreia obișnuiește să îi facă diverse surprize, mai ales că îi știe gusturile.

Gabriela Cristea și-a dorit cu ardoare să devină mamă și a apelat inclusiv la tratamente de fertilizare în încercarea de a-și împlini acest vis. Din fericire, lucrurile au luat o întorsătură favorabilă pentru ea și miracolul s-a produs exact după ce a decis să ia o pauză de la investigații și tratamente medicale.

Prin urmare, primii ani din viața celor două fiice nu a conceput ideea de a sta nicio secundă departe de ele. În plus, Tavi și Gabi și-au crescut singuri fetele, fără bone, ci doar cu mici ajutoare, apelând la vreo prietenă sau la soacra ei, care locuiește la Brașov.

Acum, că fetele sunt mai mari, cei doi soți își permit escapade romantice ca pe vremuri.

“În primii 3 ani nu am avut timp, ne-am ocupat exclusiv de copii. Dar după 3 ani am zis gata, au crescut, ne ocupăm și de noi, măcar o dată pe lună plecăm doar noi doi”, a declarat, pentru Playtech Știri, Gabriela Cristea.

Atribuțiile lor sunt preluate de Elena Clonda, soacra brunetei.

Nora și soacra au o relație apropiată, se înțeleg de minune, iar Gabriela s-a prins ce gusturi are mama soțului ei. Așa că și-a făcut obiceiul de a o surprinde, prilejuindu-i astfel mici bucurii.

În schimb, în ceea ce privește cadourile aniversare, vedeta Antenei 1 ne-a mărturisit că ea și Tavi obișnuiesc să se întrebe reciproc ce își doresc. Prin urmare, Tavi Clonda știe exact ce cadou va primi în septembrie, cu ocazia zilei sale de naștere.

“Noi am trecut de etapa aia cu surprizele, acum vrem concret. În septembrie o să fie ziua lui Tavi și ieri am venit să vedem ce cadou își dorește pentru septembrie și mi-a arătat exact, am făcut poză, e punct ochit, punct lovit. Își dorește un laptop”, a precizat Gabriela Cristea.