Gabriela Cristea, umilită și bătută de către soțul ei. Coșmarul pe care l-a îndurat în prima căsnicie

Celebra moderatoare TV, Gabriela Cristea, a avut o viață nu prea ușoară în prima sa căsnicie cu regretatul Marcel Toader. Deși a vorbit foarte rar despre aceste lucruri, vedeta spune că a fost umilită și bătută de către soțul ei. Gabriela Cristea a rememorat, cu ceva timp în urmă, coșmarul pe care l-a îndurat în prima căsnicie.

Astăzi ajunsă la 48 de ani și cu viață personală și profesională echilibrată, Gabriela Cristea nu poate uita de viața de cuplu alături de fostul ei soț, regretatul Marcel Toader.

Dacă am sta să ne gândim la cât de umilită și bătută de către soțul ei a fost vedeta, am putea afirma cu certitudine că este o adevartă dramă și chiar traumă pentru Gabriela Cristea, sau pentru orice altă femeie care ar fi trecut sau a trecut prin așa ceva.

Deși greu de povestit un astfel de episod, vedeta avea să vorbească despre perioada mariajului cu Marian Toader, spunând atunci că:

”Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat.

Dar, am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape, mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci. Aproape 10!

În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul în care cineva doar încearcă să sugereze ceva din lucrurile pe care le spunea acel om, nu vrei să știi cum reacționez”, recunoștea vedeta în cadrul unei emisiuni.