Plajele din stațiunile românești de la Marea Neagră vor fi extinse. Ar urma să ajungă la o lățime de 75 de metri (dar pot ajunge și la 100 de metri) în mai multe zone în care apa a avansat acum foarte mult.

Cum nisipul e înghițit de mare, autoritățile spun că se vor apuca de procedura de „înnisipare”. Apoi vor fi consolidate mai multe faleze și ar trebui realizate și diguri sub nivelul mării.

Lucrările ar urma să înceapă în luna iunie și vor presupune o investiție de 500 de milioane de euro, fonduri europene.

Odată încheiat proiectul, ceea ce se poate întâmpla peste patru ani, litoralul românesc ar putea primi încă un milion de turiști în plus față de cei care vin an de an în stațiunile românești, estimează ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș.

În ce stațiuni de la Marea Neagră se fac lucrări de la vară

Lucrările în stațiunile de la Marea Neagră ar urma să înceapă din iunie cu sudul litoralului. Vizat este sectorul dintre Periboina și stațiunea 2 Mai.

Zona cea mai afectată, însă, și unde va fi nevoie de intervenții, rămâne perimetrul din sudul stațiunii Sulina și Sfântul Gheorghe. Este sectorul cel mai expus erodării.

Procesul de lărgire intră, așadar, în faza a doua. Prima acțiune a fost finalizată în anul 2016, după lucrări realizate în zone din stațiunea Mamaia, din Constanța și din Eforie.