Jador a spus adevărul despre relația cu Andreea Bălan. Ce a recunoscut abia acum: „Pentru mine ai fost extraordinară”

La mai bine de un an de la momentul în care au fost surprinși în ipostaze ce au dat naștere unui val de speculații, Jador a spus adevărul despre relația cu Andreea Bălan. Cântărețul a făcut o mărturisire neașteptată. Ce mesaj i-a transmis artistei.

Acum un an, pe scena muzicii românești apărea o colaborare surprinzătoare. După ce au lansat o piesă împreună, cele două vedete au fost surprinse de fotoreporteri într-o ipostază ce a dat naștere unui val de speculații cu privire la o posibilă idilă. La acea vreme, cei doi au ales să păstreze tăcerea și să nu comenteze deloc acest subiect.

Acum, un an mai târziu, Jador trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Oana Ciocan, fostă concurentă Survivor All Stars 2024, iar Andreea Bălan este mai îndrăgostită ca niciodată de Victor Cornea.

Invitat la podcastul prezentat de Bursucu, Jador a rupt tăcerea în legătură cu Andreea Bălan. Cântărețul a punctat că au lansat o piesă împreună, fără să spună nimic despre vreo relație romantică. A avut doar cuvinte de laudă la adresa colegei sale de breaslă.

Bursucu: Care a fost adevărata relație dintre tine și Andreea Bălan?

Jador: Am făcut o piesă cu ea. Andreea Bălan este o femeie foarte talentată, de departe un om extraordinar, o femeie extraordinară, una dintre cele mai deștepte femei cu care am colaborat, cele mai inteligente femei cu care am putut să am de a face. Îi sunt recunoscător că am învățat foarte multe lucruri de la ea, sper că și ea de la mine.