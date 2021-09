Cum se simte fetița Cristinei Cioran, după ce a ajuns acasă. Ce se întâmplă în fiecare noapte EXCLUSIV

Cristina Cioran a devenit mamă pe data de 18 iulie, când a născut prematur o fetiță, în în a 29-a săptămână de sarcină. Micuța a stat în spital mai bine de o lună, iar de când a ajuns acasă, lucrurile merg cum nu se poate mai bine.

În niciun an, Cristina Cioran a trecut prin cele mai contradictorii sentimente, de la agonie la extaz, și invers. A trăit bucuia de a afla că este însărcinată, atunci când nici nu se mai aștepta, dar apoi a trecut prin agonia de a-și vedea fetița născută prematur, în a 29-a săptămână de sarcină, în incubatoarele de la terapie intensivă. Au urmat nopți nedormite, multe lacrimi vărsate, multe drumuri la spital, atât cât i se permitea, pentru a-și vedea micuța. Acum, la câteva săptămâni de la externarea bebelușei, vedeta tv și tatăl copilului par să-și găsească liniștea și fericirea. Lucrurile au intrat pe făgașul lor normal, fetița ia în greutate și este un copil tare cuminte.

Cristina ne-a mai spus că fetița este foarte cuminte, că i-a făcut primul vaccin și că ține în permanență legătura cu medicul pediatru.

Actrița nu a ascuns faptul că încă de când a aflat că este însărcinată, își dorea ca bebelușul să fie fetiță.

”Amândoi ne doream o fetiță. Am știut sigur că-i fetiță de când am rămas însărcinata. Amândoi am știut asta, ne-am ghidat după instinct”, a adăugat aceasta.

Cristina ne-a mai spus că și partenerul său, Alexandru Dobrescu, o ajută mult în creșterea micuței:

De când micuța a ajuns acasă, Ema a devenit prioritatea numărul unu a vedetei tv, care nu ia în calcul în acest moment o posibilă revenire a sa în televiziune.

Vedeta a mai spus că a avut diverse colaborări, dar nimic permanent sau zilnic, ceea ce-i permite să se dedice copilului.

După ce a născut prematur, la 44 de ani, din cauza unor probleme de sănătate, care de altfel nu i-au permis să rămână însărcinată mai devreme, Cristina Cioran le îndeamnă pe viitoarele mămici să nu renunțe la visul de a avea un copil, dar în anumite condiții.

Cristina Cioran a explicat, recent, în cadrul unei emisiuni tv, care au fost motivele care au dus la nașterea prematură.

”Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen”, a declarat actrița.