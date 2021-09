Ce a pățit Cristina Cioran înainte să nască. Adela Popescu a fost șocată: ‘Nu pot să cred’

Cristina Cioran a stat de vorbă cu Adela Popescu la Vorbește Lumea. Actrița s-a văzut pentru prima oară cu prezenatoarea de când a devenit mamă și i-a povestit prin ce a trecut.

Cristina Cioran era programată să nască în această perioadă, doar că bebelușul ei a venit mai repede pe lume. Vedeta a spus cum s-a întâmplat totul și cum a luat-o prin surprindere venirea pe lume a fetiței sale.

Cristina Cioran a povestit că s-a simțit rău și și-a dat seama că e în travaliu când a început să transpire. Ea pusese această stare de rău pe seama unei enterocolite.

„​​Eu am crezut că sunt simptome de enterocolită. M-am dus la baie, am pus mâna și bebelușul era acolo”, a spus Cristina Cioran, spre șocul Adelei Popescu.

„Nu pot să cred. Atât de jos era?!”, a spus Adela.

„Nu se rupsese membrana. Și am sunat-o pe doctoriță. M-a pus să sun la salvare. Am sunat, am așteptat salvarea afară, pentru că ar fi trebuit să urce. Am așteptat jos, m-a luat salvarea, pentru că nu mă puteau lega în chingile alea, un domn mă ținea de cap și altul de corp. Și eu mă țineam cu mâinile de niște bare de metal.

Am ajuns la spital și vedeam doar niște fețe șocate de cum treceam eu urlând, plină de sânge. M-au controlat și am auzit că e dilatație completă, haideți în sala de nașteri. La 8 am chemat salvarea, la 8 jumate am născut, natural, fără anestezie.

N-am văzut-o când a scos-o, am simțit când a scos-o și doar au dus-o. Au fost niște momente groaznice așteptând să îmi spună dacă e ok. O lună jumate a stat în spital, o lună la incubator, la aparate, alte două săptămâni la pătuț cald, în salon cu alți copilași”, a continuat Cristina Cioran.