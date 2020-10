Cum se menține Anna Lesko într-o formă de zile mari. Ăsta este secretul vedetei

Anna Lesko e una dintre cele mai sexy artiste de la noi, iar pentru a-și menține formele apetisante și talia de viespe muncește zilnic. Ce preparate mănâncă artista și care sunt lucrurile pe care le evită pentru a arăta magnific la 40 de ani?

Mulți abia dacă o cred pe Anna când spune că are 40 de ani. Deși are o vârstă spectaculoasă unde femeia se simte cel mai bine în trupul și cu mintea sa, artista arată de parcă abia ar fi ieșit de pe băncile facultății. Mai mult decât atât, trezește invidia și în rândul unor mămici care au cel puțin o sarcină la activ. Multe au fost doamnele și domnișoarele care i-au cerut secretul, însă acesta nu este unul aparte. Gena bună se pare că e într-un mare procent ceea ce o face pe solistă să-și păstreze imaginea intactă peste ani și ani de când a făcut cunoștință cu publicul român. Cu toate astea, un alt procent e alcătuit dintr-o alimentație corectă, sport și o grijă a orelor de somn.

Toți au putut s-o observe încă de la începutul show-ului Ferma pe Anna într-un rol de gospodină desăvârșită. Niciodată nu s-a plâns de condițiile precare, de odihna lipsă sau de obligațiile pe care le are fiecare fermier. Aceasta a susținut în nenumărate interviuri că este o fire exigentă cu ea însăși și că are o rigurozitate aparte când vine vorba de reguli în viață.

„Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât. Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp. În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform”

Anna Lesko (Sursa: viva.ro)