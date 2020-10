EXCLUSIV Cum a reacționat fostul soț al Annei Lesko, atunci când a văzut-o în ipostaze tandre la Ferma! Sărutul cu Viviana Sposub l-a scos din minti pe Dj Vinnie

Deși s-au despărțit de mai bine de un an și jumătate și fiecare este liber să facă ce vrea, fostul iubit al Annei Lesko a fost extrem de dezamăgit să o vadă pe artistă în brațele altor bărbați

Anna Lesko, sărut pasional cu Viviana Sposub!

Noul sezon al emisiunii “Ferma” (Pro TV) a început în forță, cu concurenți aleși pe sprânceană, dornici să facă show, dar și să lupte până în pânzele albe pentru a câștiga competiția. Taberele s-au format deja, la fel și prieteniile, dar și antipatiile. De departe, cea mai spectaculoasă apariție este cea a Annei Lesko, care muncește pe brânci zi de zi, însă respectă cu sfințenie statutul care a consacrat-o, aceea de femeie extrem de sexy, atent machiată și coafată, cu ținute care mai de care maiprovocatoare, indiferent că se află pe scenă sau la coada vacii.

Așa cum era de așteptat, ea este și cea înj urul căreia roiesc toți bărbații, lucru lesne de înțeles, dacă îi examinăm formele voluptoase. Senzuală și seducătoare până în măduva oaselor, artista nu s-a dat înlături de la a flirta cu concurenți, iar cu unii chiar a avut gesturi de tandrețe, în ciuda faptului că știa că o să o vadă o țară întreagă. Astfel, despre George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, Anna a spus căeste un bărbat arătos, pe care orice femeieși l-ar dori, iar complimentele curg reciproc în fiecare zi.

Fostuliubit al artistei, deranjat de sceneleeroticedin emisiune!

Cântăreața nu s-a oprit, însă, numai la cuvinte, ci a trecutși la fapte. Primul pe listă?Luptătorul Andrei Stoica, cel căruia i-a dansat lasciv, i-a făcut masaj, bac hiar au fost surprinși în repetate rânduri în tandrețuri. Următorul pe listă a fost George Piștereanu, cel alături de care Anna doarmefoarte des, ba chiar se pipăie și se tachinează atunci când găsesc un loc mai ferit de camerele de luat vederi. Momentul care a încins, însă, imaginația concurenților, dar și a telespectatorilor, a fost cel în care artista și Viviana Sposub s-au sărutat pasional, amețite fiind de aburii licorilor bahice.

Există, însă, un telespectator, care nu s-a bucuratdeloc de spectacolul oferit de Anna Lesko înemisiune. Dj Vinnie, pe numele său real Adrian Neniță, fostul iubit al Annei Lesko și tatăl copilului ei. Deși și-au spus adio în urmă cu un an și jumătate, din dorința cântăreței, bărbatul încă are sentimente puternice pentru frumoasa artistă, iarceeace a văzut la TV l-a dezgustat, spun apropiații: “Adrian știe cât de dezinvoltă este Anna, așa că se aștepta la așa ceva. Asta nu înseamnă că i-a și plăcut ceea ce a văzut, din contră. A sperat până în ultima clipă că ea să fie ceva mai rezervată, ținând cont de faptul că fiul lor este deja mare, are acces la TV și înțelege tot. Nu i-a reproșat nimic, pentru că nu mai are niciun drept, dar nici nu i s-a părut potrivit și decent. Mai ales că unii dintre concurenți sunt însurați. Nici nu a vrut să discute prea mult despre asta, evită să deschidă subiectul Anna. A trecut peste, dar a suferit enorm atunci când ea a decis să pună capăt relației. Un an nu a mai fost om, de abia acum începe, încetul cu încetul, să își revină”, a declarat un apropiat al luiDj Vinnie, pentru impact.ro.