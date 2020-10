Anna Lesko, în scandal cu fanii ei după imaginile de la Ferma: ”Erați în delir până să scot capul de după tuci”

Armonia din ”Ferma. Orășeni vs. Săteni” a dispărut după ce Anna Lesko a avut o discuție în contradictoriu cu Paul Diaconescu. Fanii cântăreței au blamat-o pentru ieșirea nervoasă din cadrul emisiunii de la PRO TV, dând crezare actorului, astfel că au schimbat tabăra. Cum filmările pentru show s-au încheiat, artista a putut fi martoră tuturor comentariilor oamenilor din mediul online și, cel mai important, a putut veni cu o replică, la cald.

Anna Lesko a ieșit la explicații după disputa cu Paul Diaconescu din Ferma. Scandal cu fanii: „Vezi un mic rezumat de o ora si jumatate din 24 h”

Anna Lesko nu s-a mărginit la duelul verbal dintre ea și Paul Diaconescu, iar, pe lângă disputa cu actorul, a intrat în polemică și cu fanii ei. După ce Paul a izbucnit în urma nenumăratelor sarcini pe care ea i le-a dat în ”Fermă”, pe când bărbatul era servitor, paginile de socializare ale cântăreței au fost inundate de comentarii acide la adresa sa. Majoritatea o blamau pentru atitudinea pe care a avut-o, dar și pentru faptul că a deschis dialogul cu actor de față cu Mihaela Rădulescu, gazda emisiunii.

Cum filmările pentru emisiunea de la PRO TV s-au încheiat, vedeta a putut oferi un punct de vedere la cald. Ea a explicat că pe micile ecrane apare doar un rezumat a ceea ce se întâmplă la ferma din Cocani, județul Dâmbovița, semn că nu doar tensiunile pe care publicul le-a văzut în episodul cu pricina au făcut-o să izbucnească. De asemenea, ucraineanca a vorbit și despre respect și despre comentariile lăsate din canapea din partea unor oameni neimplicați direct în situație.

„Cât de mult poți tu să înțelegi despre viața mea la Fermă?”

„Am observat ca erati in delir cand m ati descoperit la cratita si buna la toate, pana sa scot capul de dupa tuci. Da, intradevar, sunt de mica ft bine instruita vis a vis de menirea unei femei, aptitudinile ei, rafinamentul, senzualitatea, priceperea si indemanarea. Ce ati aflat voi, Hateri, atunci cand am scos capul de dupa tuci, este ca sunt si o LUPTATOARE. Respect enorm munca mea si dedicatia cu care ma implic in ceea ce fac, o fac cu simt de raspundere!

Asa ca cine nu ma respecta este taxat pe loc, in felul meu! Iti este simplu sa comentezi de acasa ca: “ai exagerat”, „m ai dezamagit profund” ,scriindu mi mesajul, cu degetele murdare de la sosul de rosii, infulecand o pizza, inconjurat de ai tai, si confortul de acasa. Cat de mult poti tu sa intelegi despre viata mea la Ferma, judecandu ma instant aspru si fara drept de apel, cand vezi un mic rezumat de o ora si jumatate din 24 h?!

Te plangi ca iti dau block la mesaje odioase, serios? Pai este normal! Este pagina mea si nu e o treuka cu porci! Este dreptul meu sa o gestionez dupa bunul plac. Invata sa nu mai catalogezi la primul semn. Nu mai judeca, caci nu detii adevarul! Te las”, a scris Anna Lesko pe Facebook.