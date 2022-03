Cum s-au cunoscut Monica Gabor și Anna Lesko. Ce s-a întâmplat în fața lui Irinel Columbeanu

Cum s-au cunoscut Monica Gabor și Anna Lesko. Astfel de memorii sunt asigurate de Irinel Columbeanu în cel de-al doilea volum din trilogia „Istoria unui vehement”, ce are ca subiect „Apofenia”, în care amintește momente savuroase și intime petrecute alături de fosta sa soție, Monica Gabor.

Un subiect care mult timp a prezentat interes, mai ales în vremurile în care Iri și Moni formau un cuplu, a fost și prezența Annei Lesko, fosta iubită a milionarului, care ar fi păstrat, cumva, legătura cu acesta chiar și după ce el s-a căsătorit cu Monica. Cele două două aveau să facă cunoștință, iar Irinel Columbeanu ar fi asistat la acest moment.

Dar „Apofenia” lui Irinel Columbeanu dezvăluie mult mai mult de atât în paginile sale. El atinge subiecte precum căsătoria, venirea pe lume a Irinei și botezul, acolo unde îl pomenește și pe Patriarh, care avea să-l critice pe fostul milionar pentru petrecerea prea fastuoasă pe care a organizat-o.

Fostul milionar de la Izvorani a lăsat să se înțeleagă, în rândurile cărții sale, că a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Monica Gabor, detaliind momentele frumoase paginile volumului autobiografic.

Irinel Columbeanu a lansat volumul în cadrul unui eveniment elegant, de la care a au lipsit însă „personajele principale” ale cărții sale: fosta soție și fiica sa. După câteva zile de la lansarea volumului însă, Irinel Columbeanu ar fi fost fost internat în spital, în urma unui atac cerebral vascular.

În urma acestui eveniment, fostului milionar i s-a montat și un stent. Lui Irinel i s-a recomandat, pe fondul problemelor de sănătate avute, să renunțe la vicii și la alimente bogate în grăsime, dezvăluind că Irina, fiica sa, îl va convinge să înlocuiască ceafa de porc cu peștele, ea fiind o „adeptă” a dietei pescatariene.

„Mă simt foarte bine acum, parcă am renăscut. Mi s-a montat un stent și de aici înainte va trebui să am grijă ce mănânc, ce beau. Voi renunța la tot ce mi-ar putea face rău, gen coasta de porc grasă, un păhărel cu tărie sau altele. Nu mai consum nici dulciuri, e posibil să am și un diabet și voi evita grăsimile. Cred chiar că mâine mă voi putea externa”, spunea Irinel Columbeanu pentru Playtech.