Irinel Columbeanu a fost operat pe cord. Vești de ultimă oră despre fostul soț al Monicăi Gabor EXCLUSIV

Fostul afacerist de la Izvorani a trecut cu bine peste intervenția chirugicală suferită, de implant a unui stent, iar mâine urmează a fi externat. Acesta a mărtursit pentru playtech.ro că se simte foarte bine și că-și va schimba total stilul de viață și chiar va renunța la tot ceea ce i-ar mai putea pune în pericol sănătatea.

Irinel Columbeanu a fost supus în cursul zilei de astăzi, la Spitalul Elias, unei intervenții chirugicale de montare a unui stenț, după ce, în urmă cu doar câteva zile, a fost la un pas de moarte.

Mai precis, pe data de 18 februarie, acesta afost luat cu ambulanța, după ce a suferit un AVC (accident vascular cerebral), al doilea de acest gen, iar viața sa, care a atârnat de un fir de ață, s-a aflat în mâinile medicilor. Fostul soț al Monicăi Gabor a declarat pentru impact.ro că a trecut cu bine peste intervenția suferită și că în cursul zilei de mâine ar urma chiar să fie externat.

„Mă simt foarte bine acum, parcă am renăscut. Mi s-a montat un stent și de aici înainte va trebui să am grijă ce mănânc, ce beau. Voi renunța la tot ce mi-ar putea face rău, gen coasta de porc grasă, un păhărel cu tărie sau altele. Nu mai consum nici dulciuri, e posibil să am și un diabet și voi evita grăsimile. Cred chiar că mâine mă voi putea externa”, ne-a mărturisit Irinel Columbeanu.