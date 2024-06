Cum s-au cunoscut Ileana Stana Ionescu și soțul ei, Andrei. Nu a fost dragoste la prima vedere: „Nu mi-a plăcut deloc de ea”

Iubirea dintre Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu a fost una dintre cele mai frumoase și durabile povești de dragoste din lumea teatrului și cinematografiei românești. Întâlnirea lor a fost una providențială, marcată de respect reciproc și admirație profesională. Cum s-au cunoscut cei doi?

Ileana Stana și Andrei Ionescu s-au cunoscut în anii ’60, când amândoi erau tineri actori plini de entuziasm și aspirații. Întâlnirea lor a avut loc pe scena Teatrului Național din București, unde amândoi erau implicați în diverse producții. Talentul și profesionalismul i-au adus împreună, iar curând după întâlnire, au realizat că împărtășesc mult mai mult decât pasiunea pentru teatru.

Relația lor s-a dezvoltat atât pe scenă, cât și în afara ei. Pe scenă, chimia dintre cei doi actori era evidentă, iar colaborările lor au devenit repede favorite ale publicului. În afara teatrului, Andrei și Ileana au descoperit că împărtășesc valori comune, interese similare și o viziune similară asupra vieții și carierei. Aceste elemente comune au fost fundația pe care și-au construit relația.

În 1965, cei doi și-au unit destinele și au format un cuplu nu doar în viața personală, ci și în cea profesională. Au devenit inseparabili, participând împreună la numeroase proiecte teatrale și cinematografice, unde au strălucit atât ca parteneri de scenă, cât și ca parteneri de viață.

Într-un interviu exclusiv pentru Playtech-Știri, acordat în septembrie 2023, Andrei Ionescu ne-a povestit că nu a fost deloc impresionat, la prima vedere, de frumusețea Ilenei:

”Să vă spun sincer, prima oară când am văzut-o, nu mi-a plăcut deloc de ea. Apoi, încet-încet, ne-am împrietenit și, după multă vreme, ne-am și îndrăgostit. Pot spune că dragostea durează toată viață, în ceea ce ne privește.

La noi, iubirea a durat pentru că am fost foarte legați prin această profesie. Fiind actori, am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă. Eu sunt mai calm, ea se agită mai mult, ne completăm reciproc”.