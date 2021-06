Face ea ce face și tot ajunge în centrul atenției. Cum a apărut superba Raluca Pastramă la un eveniment important din centrul Capitalei. A atras privirile tuturor bărbaților. Pepe va fi invidios după ce va vedea imaginile cu fosta lui soție. Cum arată bruneta, după despărțirea de artist.

Eveniment mare în familia Ralucăi Pastramă. Fratele fostei soții a lui Pepe și-a creștinat băiețelul, iar superba brunetă a atras ca un magnet privirile tuturor celor prezenți la petrecere, așa cum era de așteptat. Îmbrăcată într-o rochie lungă, sclipitoare, tip sirenă, care i-a pus în valoare trupul sculptat de clepsidră și formele perfecte, Raluca Pastramă a pus pe jar întreaga suflare masculină din România.

Machiajul de seară, coafura, accesoriile strălucitoare și sandalele de lux au completat perfect look-ul Ralucăi, considerată una dintre cele mai sexy tinere mămici din showbizul românesc. Raluca Pastramă a postat o fotografie de la fericitul eveniment, postare pe care până și fostul ei soț Pepe a apreciat-o.

Și, pentru că este vorba despre un eveniment de familie, binențeles că nu puteau lipsi fiicele ei Maria și Rosa. Cele două fetițe ale brunetei s-au asortat cu frumoasa lor mămică, purtând două rochii potrivite pentru niște prințese, și s-au distrat pe cinste la petrecerea verișorului lor.

Deși este una dintre cele mai curtate femei din România, bruneta dă de înțeles că nu este pregătită deocamdată pentru a întâmpina o nouă iubire în viața ei. Chiar dacă se spune că Pepe și-ar fi găsit pe altcineva, Raluca Pastramă este în continuare o femeie singură, concentrându-se doar pe creșterea celor două fetițe pe care le are cu fostul ei partener de viață.

Vestea că Pepe și Raluca divorțează a șocat întregul showbiz românesc. Nimeni nu se aștepta ca cei doi să își încheie mariajul după opt ani de zile. Artistul a mărturisit încă din luna noiembrie, atunci când a făcut anunțul oficial al separării, că bruneta a fost cea care și-a dorit divorțul. Cu toate astea, cântărețul spune că și-ar dori să se recăsătorească, dacă va găsi persoana potrivită:

„Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea. Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez. Acum, de Raluca, nu de Oana. Vorbim de copii, de familie. În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult.

Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur. Normal că-mi doresc să mă căsătoresc din nou cu acte. Dacă aș avea o relație, care este extrem de posibilă, până la urmă, poate mai urmează încă un copil, nu ai de unde să știi… Dar ce facem, mă? Ne castrăm? Ne eutanasiem? Dacă așa vrea Dumnezeu!

Dar de ce? Dar de ce privezi următoarea iubită, următoarea relație de frumusețea de a avea un copil? Adică eu am deja doi! Ar fi super egoist din partea mea! De ce să nu oferi șansa fiecărei femei din viața ta? Te plimb, te respect, îți fac copii, dar fii cuminte! Fii cuminte și iubește-mă”, a declarat recent Pepe, la Antena Stars.