Pepe trăiește o nouă poveste de dragoste! Artistul, proaspăt divorțat de Raluca Pastramă, are o nouă iubită și nu se teme să se afișeze cu aceasta. Totuși, în timp ce starul și-a găsit liniștea în brațele unei tinere pe nume Yasmine Ody, puțini știu ce secrete ascunde bruneta.

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat în urmă cu 4 luni, dar iată că starul și-a refăcut viața! Acesta are o relație cu Yasmin Ody, de profesie make-up artist. Aceasta este foarte apreciată în showbiz-ul românesc pentru talentul său, mai ales pentru că s-a specializat în look-urile de scenă. Bruneta și artistul se cunosc încă din 2017, pe când aceasta a lucrat cu Pepe pentru videoclip-ul melodiei ‘Sentimente intense’.

Totuși, bruneta nu s-a oprit doar la acest domeniu. În vârstă de 26 de ani, Yasmine Ody a fost atrasă și de modelling în trecut. În 2015, Yasmine Ody a urcat pe podium pentru a prezenta lenjerie intimă pentru un show organizat în România de Victoria’s Secret. Tot în 2015, frumoasa brunetă a lucrat și cu designer-ul Cătălin Botezatu și a apărut în prezentările sale, semn că lumea modei a atras-o la un moment dat.

După ce s-a aflat că Pepe are o nouă relație, Raluca Pastramă s-a decis să spună adevărul despre ce se întâmplă acum în viața fostului soț. Bruneta a fost tranșantă la adresa artistului, explicând care este motivul pentru care acesta iubește din nou și se afișează la brațul tinerei.

„Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenţie, aproape în permanenţă. Aşa este el construit şi cred că aşa şi trebuie înţeles!”, ne-a spus, în exclusivitate, Raluca Pastramă.

Atunci când vine vorba despre o nouă relație, Raluca Pastramă nici nu vrea să audă. Chiar dacă fostul partener iubește din nou, aceasta a dezvăluit că nu își dorește momentan un bărbat lângă ea. De asemenea, bruneta spera că o să îmbrace doar o singură dată rochia de mireasă, dar acest lucru nu a fost posibil.

“Acum nu mă interesează anumite lucruri, am alte priorităţi. Nu simt nevoia unei aproprieri fizice sau psihice. M-am gândit mereu că voi fi soţia unui singur bărbat. Nu m-am imaginat vreodată că voi îmbrăca rochia de mireasă mai mult decât o dată în viaţă. Iar la capitolul acesta am eşuat. Trebuie să învăţ din greşeli, fiindcă am înţeles că poţi face greşeli şi la 40, şi la 50 de ani, şi mai târziu. Şi apoi trebuie să înveţi să le accepţi!”, a mai precizat Raluca Pastramă.