Ce a putut spune Pepe despre Raluca Pastramă deși are o relație: ”Fii cuminte și iubește-mă”

A trecut o jumătate de an de cân Pepe și Raluca și-au anunțat divorțul. Cei doi au mers pe drumuri separate, însă acum artistul se gândește și la viitor.

Pepe a spus că nu și-a dorit divorțul de Raluca, însă va merge mai departe și este posibil chiar să își întemeieze o nouă familie.

Artistul a spus că decizia divorțului a fost a Ralucăi, astfel că nu avea cum să o țină cu forța lângă el. El a spus că atunci nu înțelegea ce se întâmplă.

„Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea. Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez. Acum, de Raluca, nu de Oana. Vorbim de copii, de familie. În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult. Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur”, a declarat recent Pepe, la Antena Stars.