Cum reușești să faci pâine acasă fără să folosești deloc drojdie

Pâinea e nelipsită din alimentația românilor, iar în perioada următoare, care se anunță cu ”convocare la domiciliu” e util să ne amintim rețete din vechime. Bunicii și străbunicii noștri știau să facă pâine fără drojdie , iar azi, unele din rețetele acestea sunt încă păstrate și preparate. Vă prezentăm, în cele ce urmează, două rețete deosebite, o ocazie bună de a redescoperi aromele gastronomiei autentice.

Rețetă de pâine de casă fără drojdie

Dacă ți-e poftă de pâine proaspătă de casă, dar nu poți să faci pentru că din ingredientele tale lipsește drojdia, îți spunem noi două rețete de pâine cu bicarbonat. Vezi cum poți să faci pâine dacă nu ai drojdie în casă!

Dacă nu ai drojdie în casă, să faci pâine de casă nu ar trebui să fie un impediment. Poți să faci pâine pufoasă fără drojdie. Iată care sunt ingredientele de care ai nevoie!

Pâine simplă cu bicarbonat

Ingrediente:

250 de grame făină integrală;

100 de grame făină albă;

50 de grame făină de ovăz;

O linguriță de bicarbonat de sodiu;

O linguriță de sare/ sare mare;

O linguriță de zahăr;

Un ou mare;

300 ml zer de lapte.

Mod de preparare:

Într-un vas mare se amestecă făina integrală, făina de ovăz, bicarbonatul de sodiu, sare și zahărul. Se amestecă toate foarte bine. Separat, într-un vas, se bate oul și se diluează cu zerul și se pune peste făină. Se amestecă și se începe frământarea aluatului. Aluatul se modelează și se pune într-o tavă de copt, astfel încât să se formeze un disc de 6, 7 cm grosime. Aluatul de pâine se pune la cuptor la 190 de grade pentru 50-60 de minute sau până când se formează o crustă fermă.

Lipii fără drojdie sau turte necrescute coapte la tigaie

Lipii sau turte fără drojdie rețeta de plăcinte simple la tigaie (de post). Turte necrescute. Cum se face azimă sau pâine fără drojdie coaptă la tigaie sau în ceaun?

Cam rețetele de lipie au la bază aceeași rețetă simplă: 2 părți făină, 1 parte apă și sare. Uleiul este opțional dar recomandat deoarece aduce un plus de savoare acestor turte simple de post. Avem nevoie totuși de cântar deoarece formula 2:1 de mai sus este cantitativă, nu volumetrică. Adică o cană de făină NU cântărește cât o cană cu apă deoarece făina are densitate mai mică. Mai simplu: la 200 g de făină se pun 100 g de apă și așa mai departe. 100 g apă = 100 ml apă (pentru că are densitate 1 g/ml sau cm3).