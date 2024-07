Temperaturile extreme ale verii pot fi periculoase nu doar pentru corp, ci și pentru creier. Medicul neurochirurg prof. dr. Vlad Ciurea subliniază importanța menținerii unei temperaturi optime pentru funcționarea corespunzătoare a creierului, avertizând că temperaturile extreme pot avea efecte devastatoare asupra întregului organism. Vestea bună este că există metode prin care putem să prevenim consecințele neplăcute, după cum ne sfătuiește chiar renumitul medic.

Doctorul Vlad Ciureaspune că, în general, creierul uman funcționează cel mai bine la temperaturi moderate, între 22 și 24 de grade Celsius. Temperaturile ridicate, specifice caniculei, pot cauza suferințe majore creierului și altor părți ale corpului.

El adaugă că românii, obișnuiți cu un climat temperat, sunt mai vulnerabili la efectele căldurii extreme, comparativ cu populațiile din regiuni mai calde, precum țările din Golf.

Pentru a ne proteja de efectele nocive ale caniculei, doctorul Vlad Ciurea recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf.

În cazurile în care ieșirea afară este inevitabilă, medicul sfătuiește să ne protejăm capul cu pălării albe și să consumăm lichide din abundență.

”Toți am fost în țări arabe, toți am văzut ce se întâmplă. E groaznic. Pe cât de frumos este Dubaiul, atât de mare este canicula în acest moment. Și atunci trebuie să ne protejăm. Cea mai bună protecție este să nu ieșim afară la orele respective. Este foarte greu. Dar dacă trebuie să ieșim afară, trebuie să ne protejăm în general capul, cu aceste pălării albe care ne fac foarte bine și să bem lichide și să nu stăm mult în soare puternic. Pentru că substanța aceea nobilă, substanța cerebrală, va fi expusă acestei călduri excesive și orice persoană înțelege că această căldură excesivă, când am intrat într-o cameră caldă, caldă, caldă, tot organismul suferă. Dar căldura perpendiculară asupra craniului, a cutiei craniene, a pielii capului, asupra firului de păr și asupra creierului este ca și cum l-am expune la un cuptor”, avertizează medicul Vlad Ciurea.