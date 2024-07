Cod roșu de caniculă în România. Alertă ANM: Urmează cel mai cald weekend din această vară

Urmează cel mai fierbinte weekend din această vară, avertizează ANM. Meterologii au emis un Cod roșu de caniculă în România, pentru sâmbătă și duminică.

Vor fi valuri intense și persistente de căldură extremă și disconfort termic accentuat.

Mai mult de jumătate din țară se află sub această avertizare, meteorologii avertizând că este cel mai extins cod roșu emis vreodată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Cod roșu de caniculă: Temperaturi-record în weekend

Temperaturile vor urca până la 40 de grade Celsius, iar în Capitală se va atinge aproape recordul de 42 de grade pentru luna iulie. Avertizarea este valabilă pentru 13 și 14 iulie, perioadă în care în regiunile Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova, valul de căldură va continua să se intensifice, atingând maxime de 37-41 de grade.

Disconfortul termic va fi extrem de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

ANM specifică faptul că minimele nocturne nu vor coborî sub 20 de grade, caracterizând astfel nopți tropicale. În prezent, aproape toată țara se află sub cod portocaliu de caniculă, exceptând litoralul și câteva județe montane care sunt sub cod galben.

Valul puternic de căldură va fi resimțit în aproape toată țara imar maximele vor fi cuprinse între 36 și 40 de grade, posibil mai ridicate în anumite zone din Banat, Oltenia, Muntenia, precum și în sudul Crișanei și al Moldovei. Disconfortul termic va fi deosebit de intens, depășind pragul critic de 80 de unități.

Prognoza meteo pentru București în perioada 11.07.2024 ORA 10:00 – 15.07.2024 ORA 10:00

Prognoza meteo pentru intervalul 11.07.2024 ORA 09:00 – 12.07.2024 ORA 09:00

Valul de căldură va continua să persiste, aducând temperaturi caniculare și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor atinge 38…39 de grade Celsius, iar minimele vor rămâne în intervalul specific nopților tropicale, între 20 și 23 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat pe timpul zilei, cu viteze la rafală de până la 35…40 km/h, diminuându-se pe timpul nopții.

Prognoza meteo pentru intervalul 12.07.2024 ORA 09:00 – 13.07.2024 ORA 09:00

Valul de căldură și disconfortul termic accentuat se vor menține. ITU va depăși din nou pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi în jurul valorii de 39 de grade Celsius, iar minimele vor rămâne între 19 și 22 de grade Celsius, caracteristice nopților tropicale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 30…35 km/h.

Prognoza meteo pentru intervalul 13.07.2024 ORA 09:00 – 14.07.2024 ORA 09:00

Valul de căldură va fi intens, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, cu ITU peste pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor urca la 39…40 de grade Celsius, iar cele minime vor fi între 21 și 23 de grade Celsius, continuând seria nopților tropicale. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va fi slab până la moderat.

Prognoza meteo pentru intervalul 14.07.2024 ORA 09:00 – 15.07.2024 ORA 09:00

Valul de căldură intens și disconfortul termic accentuat vor persista. ITU va depăși din nou pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor menține în jurul valorii de 40 de grade Celsius, iar minimele vor fi între 22 și 23 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Administrația Națională de Meteorologie va actualiza aceste informații în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.