Cum l-a ”agățat” Amalia pe Ilie Năstase. Povestea neștiută: ”Eu, cu tupeul meu de Rahova”

Amalia Năstase a devenit cunoscută după ce a apărut la brațul lui Ilie Năstase. Cu toate că cei doi și-au spus de ani buni adio, aceștia au rămas în relații bune pentru a-și crește cele două fiice împreună. Puțin din fanii fostului cuplu știu cum a început, însă, povestea lor de dragoste.

Amalia a fost ani buni parte din viața lui Ilie Năstase și a fost de asemenea și una din puținele femei alături de care a stat ani buni. Cei doi se potriveau de minune, conform reacțiilor fanilor de-a lungul vremii. Cu toate astea, dragostea s-a stins, iar aceștia au decis să meargă pe drumuri separate.

Din iubirea lor apărut două fiice care acum sunt domnișoare în toată firea și care încearcă să-și clădească un viitor. Anii au trecut, iar românii sunt încă foarte curioși cu privire la detalii din fostul cuplu tocmai pentru că cei doi deși foarte vizibili publicului larg nu au dezvăluit prea multe din viața intimă.

Iată că Amalia a deschis cutia Pandorei în cadrul unui interviu postat de YouTube. Fosta soție a legendarului tenismen a povestit cum l-a cunoscut pe tatăl fetelor ei și cât de greu i-a fost să treacă peste divorț. Amintim că Amalia s-a recăsătorit în anul 2016 cu Răzvan Vasilescu, un om de afaceri cu care are un băiețel pe nume Toma.

Fosta poveste de dragoste dintre ea și sportiv a început extrem de simplu: ”În joburile mele din timpul facultății, făceam sampling cu țigări și așa l-am întâlnit pe Ilie. Eram la Sting la concert și eu, cu tupeul meu de Rahova, m-am dus la toată lumea.

El a zis ca nu fumează, dar pentru mine fumează. Și eu i-am zis: ”nu trebuie să fumați, nu fumați, că nu e bine”. El a a cerut numărul meu la cineva de pe acolo și de aici se știe ce a urmat. A durat doi ani până am fost împreună, dar pentru mine a fost o schimbare majoră.”

„Divorțul de Ilie a fost ca un roller coaster, erau niște munți de frică în fața mea. Mă gândeam ce fac, lumea din jur îmi zicea: ”unde te duci, ești nebună, ai copii!”. Nu mi-a fost ușor, dar știam că pot să încep de la zero. Am reușit să reconstruiesc și viața copiilor, și pe a mea. Când am anunțat divorțul a fost cel mai greu, era toată atenția pe mine. Am dat o scrisoare și gata. S-a terminat, nu am mai continuat. După ce nu mai ești bine ca și cuplu, o lași așa și gata. La câțiva ani după divorț am fost cu Alessia la o evaluare psihologică și doamna psiholog mi-a zis: ”Doamnă, copilul ăsta nu a trecut printr-un divorț””

Amalia Năstase (Sursa: podcast Mihai Petre)