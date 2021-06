Amalia Năstase, mesaj disperat pentru ministrul Sănătății. Ce a transmis despre problema majoră a copiilor din România

Amalia Năstase a făcut un apel la ministrul Sănătății. Din poziția de voluntar și activist în sănătate, fosta soție a tenismenului Ilie Năstase luptă pentru ca autoritățile să transfere cât mai mulți copii bolnavi de cancer la tratamente în străinătate.

Nu este prima oară când Amalia Năstase abordează acest subiect. Într-o postare pe Facebook, ea a etichetat-o pe Ioana Mihailă, dar și Ministerul Sănătății, pentru un răspuns cât mai rapid, întrebându-i pe cei responsabili dacă ar fi la fel de pasivi dacă ar fi vorba de propriii lor copii.

„Eu o sa tot insist pana cand voi o sa dati copiilor bolnavi de cancer referate sa plece la tratament in strainatate. Zici ca le dati de la voi din salariu. Cand avem si noi un registru cu statistica copiilor vindecati de cancer in Romania?

De-a lungul timpului, ea a făcut acuzații la adresa sistemului medical din România și a explicat că este învechit, iar copiii bolnavi de cancer din România nu au parte de un tratament eficace. În plus, a mai spus Amalia Năstase, părinții sunt tratați cu totul diferit în străinătate, mai ales că această boală vine la pachet cu un bagaj emoțional extrem de dificil, mai ales pentru părinți.

”Eu sunt foarte revoltată pe tot ceea ce înseamnă tratamentul copiilor bolnavi de cancer în România. Eu am dus foarte mulți copii în Franța, la tratament, pentru că am avut câțiva cunoscuți care au avut nevoie de asta și am mai dus și alții. Și am fost și eu cu ei acolo, cu mulți!

Felul în care se vorbește cu părinții, felul în care sunt tratați copiii, felul în care arată spitalul… Niciun copil nu e injectat, de exemplu, dacă nu i se pune o pastă înainte, ca să-i amorțească locul și să nu simtă”, a povestit ea în emisiunea moderată de Ionela Năstase și Adi Hădean.