Cum își susține Ianis Hagi colegii de pe „bară”. Mijlocașul român de la Rangers se află abia la începutul recuperării după operația de ruptură a ligamentelor încrucișate suferită la genunchi. Între timp, internaționalul român nu-și pierde din ochi colegii și îi încurajează din fața televizorului. Ianis Hagi a trăit ca telespectator emoțiile ultimului meci susțunut în campionat de Rangers.

Cum își susține Ianis Hagi colegii de pe „bară”. Internaționalul român va absenta de pe teren în următoarele luni. El a suferit o operație la genunchiul drept, unde a fost diagnosticat cu ruptura ligamentelor încrucișate. Mijlocașul de 23 de ani va absenta până la finalul sezonului, fiind pusă în pericol chiar și participarea sa la meciurile naționalei din Liga Națiunilor, din iunie.

Ianis Hagi a transmis un mesaj pe o rețea socială. după intervenția la care a fost supus. El s-a declarat optimist în privința recuperării și a revenirii pe gazon.

Ianis Hagi n-a putut fi prezent pe teren în derby-ul „Old Firm” contra celor de la Celtic, disputat pe 2 februarie. Campioana Scoției a suferit o înfrângere severă, scor 0-3, toate golurile fiind înscrise în prima repriză.

„Foarte dezamăgitor. dacă începi un Old Firm în felul ăsta… parcă ar fi fost primul derby pe care l-am jucat vreodată. Trebuie să știi ce ai de făcut, ce atmosferă te așteaptă, să intri în meci, în presiunea lui, dar n-am părut capabili de așa ceva.

A fost incredibil ce am văzut în prima repriză, iar Old Firm al nostru a început, practic, abia în a doua repriză când am fost mai buni și mult mai agresivi. Dar am pierdut jocul în prima sa parte. Nu m-am așteptat la asta, când îi urmăream pe băieți la antrenamente și le vedeam concentrarea, determinarea pe care le aveau”, a declarat Giovanni van Bronckhorst, tehnicianul olandez al lui Rangers, pentru Sky Sports.