Surpriză pentru Ianis Hagi după operație. Internaționalul român de la Rangers a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate la genunchiul drept, vinerea trecută, în timpul meciului din Cupa Scoției, cu Stirling. Mijlocașul de 23 de ani a fost operat deja, luni, dar va absenta vreme de aproximativ 6 luni. În lipsa sa, colegii de echipă i-au făcut o surpriză frumoasă după partida din campionat cu Livingston, câștigată cu 1-0.

Surpriză pentru Ianis Hagi după operație. Internaționalul român trece prin cel mai dificil moment al carierei sale. El a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în timpul partidei din Cupa Scoțieil, de vinerea trecută. Deși, inițial, părea să nu fie vorba de ceva foarte grav, investigațiile medicale au atătat altceva.

Ianis Hagi a fost deja operat, luni, la clinica Fortius din Londra a renumitului chirurg englez Andrew Williams. Prin mâna acestuia au trecut multe dintre vedetele din Premier League ce au avut probleme similare cu cele ale românului.

Ianis Hagi a trimis, de altfel, și un prim mesaj pe o rețea socială, după intervenția la care a fost supus.

Ianis Hagi a avut parte de o frumoasă surpriză, miercuri. Colegii de la Rangers i-au dedicat victoria obținută contra celor de la Livingston, scor 1-0, mijlocașului român.

„A fost un meci foarte greu pentru noi, dar am fost pregătiți pentru el. Am vrut cele trei puncte. Chiar despre asta am vorbit cu colegii (n.r. – despre operația lui Ianis Hagi) și a fost un meci special datorită lui Ianis Hagi. Victoria a fost o mare dedicație pentru el. Cred că singurul fel prin a-i ura mult noroc și însănătoșire grabnică a fost prin a obține cele trei puncte”, a transmis atacantul Fashion Sakala, conform Herald Scotland.