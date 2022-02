Dezastru la Rangers de când Ianis Hagi stă pe bară. Internaționalul român este nevoit să absenteze până în vară, din cauza rupturii ligamentelor încrucișate de la genunchiul drept. Mijlocașul de 23 de ani a fost operat și va lipsi din echipa lui Giovanni van Bronckhorst până la finalul sezonului. Ianis Hagi nu a putut face nimic pentru a împiedica înfrângerea dură pe care coechipierii săi au suferit-o, miercuri, în tradiționalul derby „Old Firm”.

Dezastru la Rangers de când Ianis Hagi stă pe bară. Internaționalul român „s-a rupt” într-o partidă din Cupa Scoției și va absenta până la finalul sezonului. Mijlocașul de 23 de ani a fost operat pentru o ruptură a ligamentelor încrucișate la genunchiul drept.

Ianis Hagi a transmis un mesaj imediat după intervenția suferită într-o clinică privată din Londra.

Ianis Hagi nu a putut fi prezent în echipa lui Rangers, miercuri, la derby-ul „Old Firm” contra rivalei, Celtic. Întâlnirea dintre cele două rivale din Glasgow are o istorie de aproape144 de ani, primul meci disputându-se pe 28 mai 1888.

Acum, fără Ianis Hagi pe teren, Rangers a capotat lamentabil în fața celor de la Celtic, scor 0-3. În partida ce a avut loc pe Celtic Park au înscris Reo Hatate (minutele 5 și 42) și Liel Abada ( minutul 44). Giovanni van Bronckhorst s-a declarat dezamăgit și surprins de prestația elevilor săi, mai ales în prima repriză.

„Foarte dezamăgitor. dacă începi un Old Firm în felul ăsta… parcă ar fi fost primul derby pe care l-am jucat vreodată. Trebuie să știi ce ai de făcut, ce atmosferă te așteaptă, să intri în meci, în presiunea lui, dar n-am părut capabili de așa ceva.

A fost incredibil ce am văzut în prima repriză, iar Old Firm al nostru a început, practic, abia în a doua repriză când am fost mai buni și mult mai agresivi. Dar am pierdut jocul în prima sa parte. Nu m-am așteptat la asta, când îi urmăream pe băieți la antrenamente și le vedeam concentrarea, determinarea pe care le aveau”, a declarat tehnicianul olandez al lui Rangers pentru Sky Sports.