Cum își câștigă traiul mama lui Connect-R, în pandemie. Cât se chinuie pentru un ban

Connect-R își iubește familia mai presus de orice, lucru pe care i l-a insuflat fiicei sale Maya încă de când era un bebeluș. Cum se descurcă părinții artistului Ștefan Mihalache să câștige un ban, pe perioada pandemiei. Ce muncește mama solistului.

Connect-R nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, un om care a câștigat respectul și admirația a milioane de fani datorită firii sale modeste, cumsecade, educației și a talentului muzical extraordinar pe care-l posedă. Cu toate că astăzi este un cântăreț de valoare al țării, unul dintre principalele motive pentru care Connect-R este atât de iubit de fanii săi este pentru că fostul jurat de la Next Star nu a uitat niciodată de unde a plecat.

Connect-R, pe nume său din buletin Ștefan Mihalache, s-a născut într-o familie modestă, cu puține posibilități financiare. Cu toate acestea, părinții lui au muncit și au luptat din greu dintotdeauna, insuflându-i aceste valori și celebrului lor fiu. Chiar dacă România a fost copleșită de pandemia de coronavirus, Rodica și Aurelian Mihalache nu s-au dat bătuți și au continuat să lucreze din greu, pentru a pune o pâine pe masă. Mama lui Connect-R nu a renunțat la afacerea familie și vinde, în continuare, la o tarabă din Piața Domenii din București, iar tatăl artistului cântă la un restaurant.

Connect R este o persoană veșnic optimistă și mereu privește partea plină a paharului, chiar și în cele mai dificile momente. Deși a avut mai puține concerte din cauza pandemiei, artistul se bucură de faptul că a petrecut mai mult timp alături de Maya, fiica pe care o are cu solista Misha. Connect-R a mărturisit că și-ar mai dori să devină tată, dar micuța Maya nu mai vrea o soră sau un frate.

„Fiica mea, Maya, mă moștenește. Are simț ritmic și ureche muzicală. Are simțul artistic. Are și ceva din pragmatismul lui maică-sa, din personalitatea ei puternică. Dacă nu-i dăm ce vrea ea, se tăvălește pe jos.

Muzică face de mică, de un jumătate face lecții de pian, dansează ore în șir pe melodii puse la tv. La noi, la țigani, trebuie să ai mulți copii. Eu îmi mai doresc copii, dar Maya e egoistă. Nu mai vrea să împartă dragostea noastră cu nimeni”, a adăugat Connect R la emisiunea lui Brancu de la Prima TV.